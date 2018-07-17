5G试验三阶段最新进展：步入中期 年内完成

原标题：5G试验三阶段最新进展：步入中期，有喜有忧，年内完成

来源：通信产业网

作者：王欣

【通信产业网讯】（记者 王欣）在首个完整的端到端5G国际标准(3GPP R15)完成之后，中国5G技术研发试验第三阶段测试进展情况成为业界关注焦点。

在7月17日召开的5G和未来网络战略研讨会上,中国信通院副院长、IMT-2020(5G)推进组组长王志勤表示，5G技术研发试验第三阶段测试(以下简称第三阶段测试)已经进入到中期，目前部分企业完成基于非独立组网标准(NSA)室内测试项目。根据计划，在今年通信展前后(9月)，全部参与测试厂商会完成NSA的外场测试和独立组网(SA)的室内测试，部分领先厂商会完成室外测试项目，今年年底将完成第三阶段测试的所有测试项目。

5G比想象要复杂得多

据《通信产业报》记者了解，目前中国已经在MTNet实验室和怀柔外场，建设了超过100个基站，建设成全球最完整的5G室内外一体化试验网络。

我国5G研发是从2016年开始，是由工信部指导，IMT-2020(5G)推进组负责全面组织实施。根据计划，在2016年-2018年主要进行5G技术研发试验，2019年-2020年会进行5G产品研发试验。

“今年下半年会完成第三阶段测试，进行面向商用化的产品的小规模组网验证，基于3GPP R15标准进行互操作测试，并进行5G典型应用融合试验，还有一些企业会验证和评估R16等新功能新特性，持续支撑国际标准验证。”王志勤表示。

与此同时，第三阶段试验组网模式会进行基于NSA和SA两个标准进行测试，而第三阶段测试将遵循“先单设备、后互操作，先室内、后外场”的原则，根据测试计划，在通信展前后所有厂商会完成独立组网的室内测试，部分领先厂商会完成室外测试项目;今年年底所有厂商将完成第三阶段测试的所有测试项目。

王志勤表示，在实际试验过程中，除了在技术和产品方面，业界发现5G在技术标准的定义十分复杂，需要满足多种场景、多种需求，参数比4G要复杂得多。因此，为防止不同运营商间5G TDD网络间干扰，加快5G研发产业进程，推进组确定第三阶段试验采用统一帧结构。“根据综合评估，决定使用2.5ms双周期帧结构，后续所有系统厂商、终端厂商均将基于这个帧机构进行开发。”王志勤表示。

同时，对于第三阶段试验规范体系，会紧跟3GPP标准，制定完善5G规范。

非独立组网室内测试已完成 终端是问题

据《通信产业报》记者了解，目前，第三阶段NSA测试已经完成室内测试，主要验证物理层基本功能、RRC协议基本功能、物理信道、链路自适应与调整、EC-DC双连接测试、多天线技术、CU-DU分离架构、射频测试、NSA核心网测试。

在基站基本功能测试方面，各系统厂商研发了3.5GHz预商用5G基站，基本支持64通道、192帧子、200w功率，同时厂商采用自研测试终端或第三方终端模拟器，总体测试结果良好。“但目前来看终端还是问题，会在一定程度限制测试结果，因此要继续完善测量、移动性管理等RRC协议功能，增强稳定性。”王志勤表示。

在射频发射机方面，基本全部测试厂商能满足测试测试指标要求。3640MHz—4200MHz频段发射机杂散指标，采用无线电管理局制定的指标，而设备均能够支持。

在核心网方面，NSA标准核心网是通过4G核心网升级实现的，EPC可以基于虚拟化平台和基于传统设备升级两种形态。目前，各系统厂商完成了支持NSA架构的EPC系统测试，能够支持双连接、NR接入限制、UE能力处理、Qos、计费和用量报告、网关选择等功能。“总体来看，测试结果良好，但是要继续完善Qos参数协商、计费和用量报告等功能。”王志勤表示。

目前，大部分厂商完成了NSA标准室内测试内容，但也有小部分厂商完成了外场测试，测试了单小区吞吐量、单用户吞吐量、多小区动态吞吐量与移动性测试、时延测试、覆盖测试和上行增强测试。

与此同时，基于NSA标准互操作研发测试也正在进行，华为与英特尔、大唐与展讯、大唐与高通分别展开了互操作测试。

此外，IMT-2020(5G)推进组也在积极开展5G新技术/业务探索，包括5G使能AI校园和uRLLC使能V2X。

最后，王志勤表示，目前，现在华为、爱立信、大唐、上海诺基亚贝尔系统厂商，基于预商用硬件平台研发了支持NSA模式的5G系统产品，符合NSA组网模式的主要功能，包括双连接、大带宽、大规模天线技术、高阶调制以及核心网功能等，但在部分功能和性能方面需要完善。

据《通信产业报》记者了解，面向后续第三阶段测试，9月份前完成NSA的外场测试及SA的室内测试，针对系统性能测试、室分系统测试，系统和终端样机间的互操作开发测试，加速推进系统和芯片的成熟，开展5G新业务应用。