中兴通讯高开涨停后回撤 现报16.71元

新浪科技讯 7月17日上午消息，中兴通讯（000063）A股高开涨停，连续四个交易日出现涨停，随即稍有回落，截止发稿前，报16.71元，涨幅7.74%。

7月16日，中兴通讯曾发布《股票交易异常波动公告》，称中兴通讯A股股票于2018年7月12日、7月13日、7月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

根据相关规定的要求，中兴通讯进行了必要核实，情况说明如下： 1、请投资者关注公司分别于2018年6月12日、6月20日、6月29日、7月5日、7月13日及7月15日发布的《关于重大事项进展及复牌的公告》、《自愿性公告》、《二○一七年度股东大会决议公告》、《第七届董事会第三十二次会议决议公告》、《2018年半年度业绩预告》及《关于重大事项进展公告》； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；上述股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。