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金立确认正在重组待公告 投资方应为国资背景企业

金立确认正在重组待公告 投资方应为国资背景企业
2018年07月17日 08:08 证券日报
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　　自金立债务危机爆发以来，各种消息不断，但一直未有重组实质性进展。

　　昨日，金立相关负责人向《证券日报》记者确认，重组正在进行中，确切消息尚待公告，公告日期要等重组小组决定。

　　金立资金链危机从去年（2017年）11月份爆发到现在已有半年多时间，直到今年5月份，金立官方透露，正在引入一家资金实力雄厚的企业，对方拟全面收购重组金立。但消息已经过去2个多月，一直未有更进一步的进展。

　　此次，金立重组算是有了实质性进展。据知情人士告诉《证券日报》记者，金立确实已经成立了重组小组，未来几周将制定重组方案，和投资方签订重组协议，并公布详细重组内容。

　　在重组期间，金立集团及其旗下子公司、控股公司对外签订与重组相关的法律文件需经重组小组同意。

　　2017年11月份，欧菲光对金立申请了保全，有传闻金立可能出现一些坏账。但金立随后进行了辟谣。但在2018年1月份，媒体曝出了金立董事长刘立荣41.4%的股权被法院冻结2年，金立资金链断裂事实暴露。

　　此后，金立董事长刘立荣接受媒体采访承认存在较大资金缺口，三步骤解决资金困境：首先，引入合作伙伴，确保生产与销售，市场在就有未来；第二，引入战略投资者，补充资金，增加公信力；第三，出售资产偿债，获取债权人支持。而且表示，必要时可以放弃控制权。

　　有消息称，融资过程中，因刘立荣控制权的问题投资方与金立进行了多次博弈，也导致了融资迟迟进行不下去。

　　在此期间，对于刘立荣是否出局的问题，金立官方曾向《证券日报》记者回应表示，“不可能出局，因为刘立荣是金立的灵魂人物，融资这件事情都是他亲自在谈的。”

　　如今看来，刘立荣确一直在掌控着融资和重组事宜，重组小组就是刘立荣批准成立的。

　　被问到此次重组刘立荣是否会退出，上述知情人士向《证券日报》记者表示，“我们目前也没有确切消息，但为什么他一定要退出？”

　　对于此次重组的投资方，该知情人士告诉《证券日报》记者，应该就是此前传出的有国资背景的企业。

　　2018年5月份，金立方面称金立正在引入一家资金实力雄厚的企业，对方拟全面收购重组金立。有媒体称这个资金实力雄厚的企业有着国资背景。

　　此次战略重组，对于金立而言至关重要。至于重组完成后，金立是否会如之前所传闻的一样转为轻资产模式，目前还不清楚。但可以肯定的是，在接下来，如果有幸能够重组，其将面对的是更为严峻的竞争环境。

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