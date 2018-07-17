危害日益凸显 欧洲多国限制在校中小学生使用手机

人民日报 本报驻英国记者 强 薇 本报驻意大利记者 叶 琦 本报驻比利时记者 方莹馨

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随着电子产品的普及，学生用手机、玩“平板”日渐成为学校、家庭共同面临的教育话题。沉溺手机者呈现“低龄化”趋势。很多中小学生在学校频繁使用手机，一定程度上影响了其学习和生活。如何减少手机等电子产品对中小学生健康成长的干扰，需要社会各方共同努力。

手机上瘾、沉迷电游，各种危害日益凸显

德国曾发布的一项研究结果显示，最不依赖电子产品的国家是德国、荷兰、比利时、加拿大和俄罗斯等。不过，随着电子产品用户越来越低龄化，比利时中小学生痴迷电子产品的现象已初现端倪。在比利时，不少家长对孩子沉迷于打游戏很头疼，他们管电子游戏叫“软毒品”，管游戏开发者叫“毒贩”。

英国媒体总结，中小学生在上学时间使用手机主要造成三种危害。首先，沉迷网络游戏会消耗孩子大量精力，影响健康。例如，目前一款名叫“堡垒之夜”的网络游戏在英国的中小学生中非常流行，以致很多孩子到了茶饭不思的地步。

其次，不少学校还担心，带手机上学会严重影响学生在课堂上的注意力。有证据表明，即便学生把手机放在书包里，也会影响其集中精力。哈佛商业评论此前发表调查报告称，即便手机处于关机状态，把手机放在身边的人的工作效率也要低于把手机放在屋外的人。成年人尚且如此，手机对学生注意力的影响可想而知。

再次，有学生越来越沉溺于网络社交媒体，却逐渐忽略了现实生活中的社交圈。手机阻挡了一些孩子在课余时间融入群体的念头，无法让学生学会正确的社交方式和最基本的社交礼仪。英国卫生大臣马修·汉考克表示，孩子不应沉溺社交媒体，而应在现实生活中拓展社交技能。

不正当使用电子产品和互联网还引发一系列恶性事件。2016年10月，一位16岁希腊女孩在校园被强奸，被其同学用手机拍下并公开，震惊了整个希腊社会，对女孩造成巨大的身心伤害。希腊的教育界和心理学家普遍认为，拍摄不良行为的做法会进一步造成学生之间的混乱和恶性攀比，催生越来越多类似事件的发生。

此外，电子产品引发的个人隐私安全问题也令人担忧。克勒维在布鲁塞尔法国学校读高一，她的母亲告诉本报记者，克勒维经常和她分享自己在社交网站上发布的照片。在分享女儿快乐的同时，这位母亲也有些担心，“现在比利时青少年紧跟网红，有的为了刷存在感，会在网上发一些不雅的自拍照，家长和学校应该对学生在社交媒体上的这些行为有所注意。”

限制在校使用手机，引导学生健康成长

为减少电子产品对学生成长的干扰，不少国家采取了限制使用的措施。意大利是欧洲第一个禁止学生上课时使用手机的国家，早在2007年就颁布了一道全国禁令，一旦发现学生在校违规使用手机，在劝说无效的情况下，校方可视情节轻重，对学生处以没收手机或取消期末考试资格等惩罚。

希腊教育部近期宣布，将禁止中小学生在校园内使用电话及其他电子设备，尤其是可以处理图形图像和声音的设备。同时，教师使用的台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等设备也将由学校提供。“教师将只能携带并使用以教学为目的的移动电话，并且始终要遵守保护个人隐私相关法规。”希腊教育部长科斯塔斯·加夫罗格如是强调。此外，新规定还要求，在非教学时段内，校园将启用监控摄像头以确保安全；禁止学生在学校使用相机拍摄以及在网上发布包含学生在内的任何图像或视频。只有征得学生家长和监护人同意，才允许存储、处理和发布跟学生有关的图片、视频及其他数字资料。

英国教育标准局前首席执行官迈克尔·威尔肖表示，英国的“手机禁令”已推广到大多数中小学校。根据英国教育部的数据，目前英格兰地区已有95%的学校实行了类似禁令。马修·汉考克近日在英国媒体发表文章称，英国应有更多的学校“采取严格措施”限制学生在校使用手机，“由于决定权在各个学校而非英国政府，所以校长们采取措施很重要。”

比利时那慕尔市普罗维登斯中学负责人告诉本报记者，原则上学校不允许学生带手机进学校，但经常会有一些特殊情况，如学生在校突然生病需要给父母打电话，所以只要学生上课和考试期间保持关机状态，学校不会过多干涉。

伦敦托马斯·塔利斯学校的校长卡洛琳·罗伯茨则表示了不同看法，认为学校不应用各种条条框框去限制学生，而是应该正面鼓励学生，引导他们过“有责任感的生活”。

比利时法语区义务教育总司协调局负责人向记者介绍，在比利时法语区，政府的立场是倡导教育与预防教育相结合，既要引导学生正确认知自己的“数字身份”，了解相关法律和需要承担的责任和义务，预防潜在错误行为产生；同时也要借规范学生使用电子产品的契机，指导其学习正确地运用媒体，并学会负责任地使用这一工具。此外，比利时各级教育主管部门进行了一系列有关智能手机及其他电子产品在校使用情况的调查。“我们建议学校将这些调查项目整合到学校的教学计划中，使学生、家长、教师和其他相关方都能参与其中。”

（本报伦敦、罗马、布鲁塞尔电）