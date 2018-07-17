“拒绝令”解除三日 中兴通讯“复活”进行时

本报记者 杨坪 深圳报道

“关于未来打算无法回答，但肯定是按照正常程序推进，解禁后立刻恢复生产经营。但是今年的具体情况还不好说，5G行业比较不确定，而且半年报静默期有一些限制，我这边所有的回答口径都是以公告为准。”7月16日，中兴通讯董秘办人士对21世纪经济报道记者说道。

7月16日，中兴通讯AH股双双高开高走，其中A股在开盘后半个小时内即触及涨停，报收于15.51元。H股则大涨16.45%，报收于16港元。

前一晚，中兴通讯公告称，美国商务部工业安全局（BIS）已终止2018年4月15日拒绝令，并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除。

长达三个月的“中兴通讯”拒绝令风波，终于在中兴通讯管理层大换血、设立独立特别合规协调员、支付14亿美元民事罚款等“替代和解协议”内容达成后基本平息，中兴通讯也火速恢复正常经营。

中兴恢复经营

对于中兴通讯而言，刚刚度过的三日无疑是紧张而又忙碌的三天。

美国时间7月13日，美商务部官网发布了一则名为《收到中兴通讯14亿美元罚款，商务部取消禁令》的文章。内容表明美国商务部已经收到中兴通讯缴纳的托管于美国账户的4亿美元保证金，此前一个月，也已收到中兴通讯缴纳的10亿美元罚金。此后，美国商务部仍将密切关注中兴通讯的行动，根据新的协议内容，中兴需保留由美国工业和安全局（BIS）挑选并负责的特别合规协调员团队，任期10年。

7月14日一早，中兴通讯官博就发布了一则“满怀信心再出发”的微博，疑似回应拒绝令解除一事。

随即，中兴通讯开始了忙碌的恢复经营工作。上周六一早，中兴通讯员工便纷纷赶赴办公地点加班，总部停车场停满了车，不少员工表示凌晨就收到公司的通知前来上班。

同时，一封中兴通讯向合作伙伴、供应商等发送的《合作伙伴信函》开始在网上流传，信函内容表示：“中兴公司将会全面恢复之前在拒绝令期间暂停或未能被实施的合作活动”、“因拒绝令而导致延期的合作活动，中兴将调集所有资源，全力追赶进度”。

7月15日，中兴通讯正式启动了之前早已预备的业务重建计划，开始全面恢复全球业务。有媒体称，中兴通讯首个订单来自中兴墨西哥的终端业务线。

对此，21世纪经济报道记者7月16日向中兴通讯董秘办求证该业务信息，接线人员表示所有口径均以公告为准。

记者再度联系中兴通讯西北地区公共关系总监黄鑫福。其表示：“我现在所有的信息也是从网上获得，内部没有通报，而且我本人只负责西安的业务，无法核实，不过西安这边的业务已在公司安排下正常开展了。”

中兴通讯如此紧迫的追赶步伐与其业绩预告不无关系。

7月13日晚，中兴通讯在2018年上半年的业绩预告中表示，今年上半年预亏70亿元至90亿元，上年同期盈利22.93亿元，同比由盈转亏，下降了405.29%-492.52%。

对于业绩下降的原因，中兴通讯表示受美商务部签发的“拒绝令”影响，公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失以及对美商务部缴纳了10亿美元罚款。

同时，由于无法开展正常经营，且需要支付罚款，中兴通讯现金流也日趋紧张，6月29日，中兴通讯向中国银行和国家开发银行深圳市分行分别申请了300亿元人民币和60亿美元的综合授信额度。

3.77亿主力资金流入

不过，中报业绩走低并未阻挡投资者对中兴通讯的热情，满血复活的中兴迅速受到了二级市场的大幅追捧。

7月16日，中兴通讯AH股大幅拉升，wind数据显示，当日中兴通讯A股吸引了3.77亿元主力资金流入，机构净买卖9789.44万元，净买入金额占当日成交额比例达3.11%。

交易所盘后数据显示，一机构席位买入1.00亿元，中信证券上海分公司买入7755万元并卖出2398.91万元，华泰证券厦门厦禾路、银河证券杭州庆春路分别买入7711.89万元和7690.47万元，国泰君安深圳深南大道京基一百营业部卖出4780.85万元。

“虽然中报预告是实际损失，而且中兴还丢了很多订单，但中兴有很多高价值的专利，目前的600亿估值是比较低的。”7月16日，广州一家中型券商投行部人士向21世纪经济报道记者指出。

此前，该投行部人士曾向记者表示，市场对中兴通讯的中报业绩期望并不高。

安信证券研究中心则在其研报中指出：“中兴通讯作为全球四大通信设备商之一，一直致力于5G技术研发和产业化，专利积累深厚且价值量高。我们认为禁令取消之后，一方面公司生产和经营可以快速恢复，另一方面可以带动5G板块压力的释放。”

股价反弹的同时，中兴通讯也带动了通信板块估值一同走高。

7月16日，申万通信行业指数一改往日颓势，上涨1.74%，5G指数上涨1.84%。其中与中兴通讯上下游产业链相关公司纷纷飘红，作为中兴通讯上游供应商的光迅科技大涨2.48%、同属于通信设备商的烽火通信则上涨3.05%。

“中兴通讯获得美国出口限制解禁后，其相关业务能够顺利开展。我们预计2018年下半年运营商相关停滞的集采将会顺利进行，通信产业链上游相关公司有望率先受益，例如光模块的光迅科技等。”方正证券分析师马军在其研报中指出。

不过，在中兴通讯二级市场行情逐步升温之际，也有部分私募机构表示仍对中兴后续进展持观望态度。深圳一家私募基金管理公司基金经理对21世纪经济报道记者表示，毕竟亏损额较大，中兴后续的经营进展是否顺利，仍需继续观察。

（编辑：巫燕玲）