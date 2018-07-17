中兴获解禁后首个大单：金额近4亿元

来源：C114中国通信网

C114讯 7月17日消息（张海龙）昨日，中国移动公布2018年GPON设备（新建部分）集中采购（标段二、标段三）中标候选人及中标金额。

值得一提的是在获得解禁后，中兴成为此次集采的最大赢家，而这也是中兴解禁后中标的首个集采大单。

据了解，美东时间7月13日，美国商务部正式解除对中兴通讯的销售禁令，将中兴从拒绝令名单中移除。这也意味着中兴将可以正常进行商业活动。

而仅过数日，中兴通讯便获得了此次中国移动GPON集采大单。

据悉，本次集采中标候选人的投标报价及中标情况为：

标段2：OLT设备、XG-PON MDU设备和智能家庭网关设备

第1中标候选人为中兴通讯股份有限公司，投标报价为486，583，222.29元（不含税），中标份额不低于70%；

第2中标候选人为，华为技术有限公司，投标报价为524，282，570.15元（不含税），中标份额不高于30%。

标段3：OLT设备、XGS-PON智能家庭网关设备

第1中标候选人为中兴通讯股份有限公司，投标报价为，33，232，403.03元（不含税），中标份额为100%。

据悉，本次集采标段二需采购OLT设备1650端，XG-PON MDU设备15767端，智能家庭网关设备17.68万端；标段三需采购OLT设备95端，XGS-PON智能家庭网关设备11200端。