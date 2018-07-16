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苹果对iPhone X期望过高 导致零部件大量库存

苹果对iPhone X期望过高 导致零部件大量库存
2018年07月16日 23:53 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月16日晚间消息，台湾地区媒体Digitimes今日援引手机供应链厂商的消息称，由于苹果公司(以下简称“苹果”)之前对iPhone X期望过高，导致供应链厂商手中的零部件出现大量库存。

　　报道称，苹果新一代iPhone量产在即，但iPhone X零部件供应商出现大量库存，至今仍未消化完毕。来自供应链厂商的消息称，截至6月底，iPhone X零部件库存量仍高达实际出货量的3倍。

　　当然，由于新、旧iPhone机型的部分零部件可以通用，供应商只能期待苹果新款iPhone能够热卖，这样才有机会将剩余的零部件卖光。

　　虽然iPhone供应链饱受库存之苦，但苹果的利润并未受到影响。2018财年第二季度，iPhone出货量为5221.7万部，同比增长3%。得益于iPhone X较高的平均销售价格，iPhone整体营收达380.32亿美元，同比增长14%。

　　供应链厂商表示，苹果过去与上游供应商的合作纪录良好，因此愿意配合其扩大产量。但这一次iPhone X备货与拉货差距过大，让供应商吓出冷汗，同时也对苹果预估量的准确度打上问号。

　　当然，部分业内人士认为，当前智能手机市场已趋近饱和，这一次也不一定是iPhone X的问题。据预计，今年全球智能手机出货量将达到15亿部，同比增长4.9%。相比之下，2015年的出货量为13亿部，涨幅高达10%。(李明)

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