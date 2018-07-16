中国铁塔料8月2日上市 或成港股年度集资最多新股

来源：湾区股事

在多家互联网公司赴港上市后，热闹的港交所即将迎来一家低调的中国企业——中国铁塔，而这家企业或许将成为今年截至目前港交所规模最大的 IPO。

市场消息称，中国铁塔寻求最快于7月20日在香港招股，或于8月2日上市。融资规模介于80亿-100亿美元（624亿至780亿港元）之间，远超早前的小米IPO（融资239.75亿港元），或成为14年来全球集资规模最大新股。

别看中国铁塔是集资巨无霸，但这家公司成立刚满4年而已，是国企改革的产物之一。为了整合运营商铁塔资源，统一运营管理，节省资本开支，三大通信运营商股东将自身的重资产铁塔基站业务剥离出来后注入中国铁塔，并以注入资产划分持股比例。

在2014年中国铁塔成立之时，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商分别持股40%、30.1%、29.9%。至此之后，中国铁塔负责铁塔基站的建造及维修，而三大运营商则租用中国铁塔的基站服务。

2015年12月31日，中国铁塔发行新股份纳入新股东中国国新。截止上市前，中国移动、中国联通、中国电信、中国国新四大股东分别持股为38%、28.1%、27.9%、6%。

对于中国铁塔来说，租户是收入的保障，想要获取更多的租户，要么扩大站址覆盖范围，纳入更多租户，要么在相同的站址上增加新租户。在同一个站址上增加一个额外租户仅需要对站址进行简单改造，改造的资本支出远低于自建站址，因此中国铁塔以共享打折的方式在单站址上引入多租户，所以共享站址是中国铁塔的重要盈利模式。

根据披露的招股说明书，中国铁塔是全球最大的铁塔公司，占中国市场份额的96.3%。同时，中国铁塔公司更像一家创业型公司，也正在探索运营商业务之外新的盈利模式。

随着新能源汽车的市场占有率越来越高，充电桩建设也开始提速。中国铁塔也已经在多省市开展了充电桩的建设工作。业内人士认为，入局充电桩行业会增加铁塔对民间资本的吸引力，未来充电桩行业会形成民营资本、混合资本及国有资本共同发展的繁荣局面，2020年市场规模将达千亿。

不仅如此，中国铁塔还表示，未来将把资源共享拓展到社会各个领域，积极拓展气象监测、环境监控、卫星地面接收等业务，实现社会资源综合共享。

有券商表示，美国三大铁塔公司上市是远远强于大盘走势的，这也说明铁塔资产是被海外投资者重点关注的。随着中国铁塔的上市，未来的估值包括市值水平肯定会有很好的表现。