华为进入三星后院：韩国主要运营商有意采购华为设备

新浪科技讯 北京时间7月16日上午消息，虽然三星电子已经成了韩国科技的代名词，但在5G无线技术的争夺战中，它却可能在自己的后院面临华为的挑战。

据彭博社报道，韩国三大全国性移动运营商准备采购华为的电信设备，而初始合同价值可能达到10万亿韩元（90亿美元）。

由于韩国希望成为率先部署5G网络的国家，所以世界各地的供应商都希望在该国销售交换机、基站和其他设备。虽然三星以智能手机和存储芯片著称，但如果其网络设备被排除在本土最先进的无线网络之外，便有可能对该公司不利。

华为已经成为最大的网络设备制造商，目前还在深耕5G领域，大举投资研发，并且已经成为拥有专利数量最多的公司之一。“华为非常激进，而且比其他公司更早开始开发。”SK电讯执行副总裁Park Jin-hyo说，“我们的立场很开放，不会对任何企业有偏见。”

Park Jin-hyo表示，这家韩国最大运营商会综合考虑科技和成本等其他因素。但他也补充道，如果无法达到国际安全标准，他们也不会考虑使用华为的设备。

SK电讯以及KT和LG Uplus已经拥有超过5600万订户，超过该国5100万的人口总数。在他们上月决定支付3.6万亿韩元购买5G频谱后，成本便成为采购设备时重要的考虑因素。

LG Uplus表示有意选择华为，Sk电讯和KT则在考虑华为以及三星、诺基亚和爱立信。韩国科技部长本周计划与这三大运营商会面，探讨5G推出的路线图——华为几乎肯定会出席此次会议。

5G技术的吸引力源于数据传输速度，不仅有利于无人驾驶汽车的发展，还可以在很短的时间内下载完整电影。

虽然三星在全球移动网络设备市场的份额一直都不算大，但却始终能够获得本土运营商的支持。“华为的吸引力在于价格竞争力。”韩国投资公司Ebest分析师Kim Hyun-yong说，“该公司在5G设备开发领域拥有优势，足以立刻成功。”

华为尚未对此置评。三星拒绝发表评论。

除了在网络设备市场取得成功外，华为还在大举进军消费设备领域。该公司目前是仅次于三星和苹果的全球第三大智能手机厂商。虽然三星仍然占据领先地位，但与华为的差距正在缩小。根据TrendForce的数据，去年三星市场份额为21.9%，华为大约为10.8%。

5G对三星非常重要，该公司正在通过发展韩国和日本等早期推广5G服务的国家来提升该公司在网络设备市场的地位。

随着中国竞争对手在电视机和存储芯片领域奋起直追，三星的零部件业务已经面临挑战。该公司目前在这两个领域位居全球首位。

“在一个有望成为全球率先部署5G网络的国家里供应5G设备，具有很大的象征意义。”首尔庆熙大学无线通讯教授Hong Een-kee说，“华为在全球都很有竞争力，因为它在本土地位已经稳固。假如一家韩国公司试图增加市场份额的时候，却在本土丧失份额，那会意味着什么？”(樵夫)