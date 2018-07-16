来源：江西日报

原标题：《未订购增值业务 为何还被隐蔽扣费？》追踪：联通江西分公司被依规处罚3万元 “隐蔽扣费”仍存疑

记者 童梦宁 实习生 孟 婷 宋金灵

本报于7月2日、9日先后刊发《未订购增值业务 为何还被隐蔽扣费？》《省通信管理局调查联通南昌分公司“隐蔽扣费”》报道，引起广泛关注。近日，省通信管理局向记者反馈了调查结果。

省通信管理局依法依规严肃查处

7月3日起，省通信管理局着手调查联通南昌分公司、江西分公司增值业务订购及系统运行等相关情况。7月13日21时20分，省通信管理局通过电子邮件向记者反馈了调查结果。结果显示，江西联通“存在未经用户同意而向用户提供超出本人要求的电信服务行为”，被依规处以3万元罚款。

结果还显示，省通信管理局已责令联通江西分公司向用户（记者注：遭遇“隐蔽扣费”的用户）赔礼道歉、赔偿损失，自该局下达处罚决定书之日起，对此类违规问题彻底进行自查自纠，于7月底之前完成相关整改工作。后期若再被发现此类违规行为，该局将依法依规从严从重进行处罚。但就联通用户所关心的前机主“遗留”的增值业务到底是其自愿订购还是被订购、是否有相关可信的订购凭证、“系统未做清除”是否导致所有新机主“被订购”“被扣费”等核心疑问，该反馈材料没有提及。

7月13日晚，记者再次询问省通信管理局督查人员，希望了解造成隐蔽扣费的原因到底是什么？全省到底还有多少用户“中招”？相关系统“故障”问题是否能彻底解决？省通信管理局督查人员只笼统表示，“系统未清除”导致隐蔽扣费现象仅涉及某一个时间段的同批次用户，此行为违反了《江西省电信条例》，省通信管理局已督促江西联通进行整改。

省通信管理局市场处处长余安珍表示，该局很重视本报报道的联通隐蔽扣费等问题，多次通过局领导会议作出调查及处罚等决定。考虑到隐蔽扣费现象涉及一个群体，下一步，该局将约谈联通江西分公司、南昌分公司等部门主要负责人，并要求全省各大运营商集中开展自查自纠工作。对运营商存在的违规经营问题，该局绝不会姑息迁就，一定依法依规予以严肃查处。

省、市联通回应称：“系统未清除”系“江西接口”故障所致

7月14日上午，联通江西分公司、联通南昌分公司工作人员向记者当面解答了相关核心疑问。

据他们介绍，省、市联通技术部门已查实，用户晓晨遇到“联通在信”隐蔽扣费问题确实是因“系统未清除”造成的，南昌联通客服将进一步与他沟通，向其道歉，并积极协商赔偿等事宜。

他们还向记者解释，就退网的手机号码，联通技术部门通常会按程序进行系统处理，在彻底清除退网用户所遗留的关联订购业务之后，再重新面向新用户销售。经调查，今年3月，联通江西分公司受理了一批退网号码清除功能，其中就包括晓晨前机主退网的号码。而在操作过程中，由于总部系统处于改造升级阶段，连接总部系统的“江西接口”未能成功受理清除业务，致使省、市服务系统无法根除前机主留下的关联订购业务。

至于全省有多少退网号码因“江西接口”问题而未能清除关联业务，又有多少新用户“被订购”，“江西接口”何时恢复正常运行等疑问，他们均表示，需技术部门再次确认后才能予以答复。

记者期待通信管理部门能直面广大消费者关心的问题，并作进一步深入细致调查，向消费者及时客观准确公布真相，全面规范通信行业经营行为，让用户明明白白消费。