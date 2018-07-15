订单量太少代工厂懒得做 锤子TNT这事儿黄了？

来源：虎嗅App 作者：mrpuppybunny

在5月31日的发布会上，锤子宣布发布TNT工作站。之后，锤子官方表示，TNT将在官网接受全款预订，8月31日开始发货。但今天（7月15）有人发现，官网上“全款预售”的页面已经改为“到货通知”。这或许意味着，TNT有可能延期上市。

▲截图来自官网

老罗又要尴尬了：TNT预定量太少，工厂懒得做？

根据网友的爆料，锤子之所以取消了全款预定，是因为目前预定的人太少了，TNT工作站的代工厂惠科不愿意接单；还有网友透露，锤子内部都不太愿意提及这部产品：某位匿名网友在知乎透露，当初这个项目是老罗一意孤行，大多数员工都不看好这部产品，有员工私下里劝老罗把重心放在自家旗舰手机坚果R1上，但老罗把他怼了回去。

回想起5月31日的那场发布会，大家都以为坚果R1才是主角，但是TNT工作站却“上位了”——在近3小时的发布会中，老罗只花了不到30分钟的时间介绍坚果R1，他把剩余的时间全部留给了TNT工作站。老罗表示：

TNT短时间内没有现货，包括代工厂之内的很多上下游都没有准备好，但是因为这部产品实在是太革命性了，所以不想给媒体曝光它的机会，决定提前向消费者公布这一伟大的革命性产品。

在老罗眼里，TNT“重新定义了下一个十年的个人电脑”——以运用“全局手势+语音组合输入”实现了新的交互方式，简化了传统办公软件的繁琐操作，提高了效率。

他甚至拿自己与乔布斯比，暗示TNT肯定大卖，即便售价再高。

月光科技达人认为：坚果TNT工作站其实就是一台显示器，运行定制的Smartisan OS，基于安卓，主要交互是依赖于触控+语音，很多操作只需要用言语就能完成。作为一款革命性的设备，当然不只有这点东西，锤子也特别优化了办公套件，易用性也提升了很多。说了这么多，实际上是一款27英寸的触控显示屏搭配了丰富的接口和实体按键。但是高达9999元的价格，让许多想要尝鲜的用户也望而却步。

在“执意”发布“革命性设备”TNT后，老罗再一次成为“笑话”——“怪不得老罗让我们带上纸尿裤，一万块买个显示屏真是让我吓尿了。”

虽然产品很有超前性，但对于普通人来说，这款产品并没有为我们带来效率上的改变，特别是产品的售价过高，很少有人愿意尝试。

模仿还是革命？

TNT并非开创了PC与智能手机跨界的先例。

几年前，微软与英特尔就尝试Wintel组合，将Wintel的生态移植到智能手机产业中，但并不成功。

每日经济新闻总结道：去年发布的三星Mate 10通过一根HDMI连接至显示屏之后，手机屏幕则充当了触控板和键盘，打开word、excel等文件进行轻办公处理。业内认为，三星、华为通过这样的方式，也只用于轻办公而不能和真正的笔记本抗衡，并不算真正意义上的PC。而像小米、荣耀这样的互联网手机厂商也在试图用“手机思维重新定义笔记本”，更多是在产品形态上。

许多业内人士也表达了相似的观点——

家电圈智库研究员文剑表示，人机交互方式的语音控制，并非锤子科技首创。TNT工作站只是将应用场景从家庭娱乐向商务办公进行蔓延和扩张，是锤子科技第一次推出了平台化的产品和解决方案。但要改变当前商务办公领域的人机交互方式，并非短期可以实现，这也不是靠锤子科技一家企业可以解决的。

产业观察家洪仕斌认为，类似于锤子科技这样的公司没有IT巨头资源，很容易被一线巨头模仿和抄袭。

中国电子商务研究中心特约研究员、投资金融律师董毅智表示，锤子科技通过声控和音控提高办公软件效率的尝试，其实此前雷军在打造WPS时就尝试过，但能否改变PC发展风向不是软件问题，而是整个行业生态的问题。这些年，尝试这种创新的公司基本上都失败了，主流的办公软件还是基于office的办公软件。

最后说一句，锤子的负面似乎一直没断过：坚果R1摄像头玻璃被爆出刮花问题、旗舰机开胶，现在，TNT又面临着厂家不接单的坏消息，老罗可如何是好？