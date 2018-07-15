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直击|金立成立重组小组 未来几周公布重组方案

直击|金立成立重组小组 未来几周公布重组方案
2018年07月15日 07:44 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月15日早间消息，据媒体报道，金立目前已经成立重组小组，未来几周将制定重组方案，并公布详细重组内容。

　　去年底，金立陷入供应商欠款和资金链紧张传闻。今年1月中旬，新浪科技发现金立公司在深圳和上海等地陷入了多家供应商的诉讼，同时刘立荣持有的多家金立公司和关联公司股权遭遇法院冻结。还有媒体报道称，已有不少中小供应链厂商在2018年1月上旬开始到金立总部“上门要债”，部分厂商称欠款期限已经达到半年以上。

　　今年1月底，刘立荣在接受媒体采访时对此事进行了回应。对于赌博欠债传闻，刘立荣回应称“那些都只是市场传闻”。他表示金立出现资金链问题的主要原因是2016年和2017年营销费用和投资费用投入超限。

　　对于资金链问题，刘立荣称金立将分三个步骤来解决，首先引入合作伙伴，确保生产与销售；第二，引入战略投资者，补充资金；第三，出售资产偿债，获取债权人支持。

　　随后，金立对总部和东莞工业园进行了50%的裁员，以缩减成本。

　　今年5月，财新报道称，5月23日上午，金立在深圳总部举行供应商债权人会议，超50家供应商到场。金立财务总监何大兵在会上通报，金立正在引入一家资金实力雄厚的企业，对方拟全面收购重组金立。

　　报道称，金立目前实际债务超200亿元。金立财务总监透露，新的投资者是一家注册资金800亿元以上量级的公司。将分批接盘股东所持股份，全盘接收金立的资产和债务。但该新投资者的具体名称未知。

　　近日媒体报道称，金立近期的股东大会决议，已经成立重组小组，未来几周将制定重组方案，和投资方签定重组协议，并公布详细重组内容。重组小组主要由金立财务人员与投资方代表组成。（张俊）

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