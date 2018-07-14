又被西方大国下狠手！中国电信巨头缘何频成靶子？

又被另一西方大国“下狠手”！中国电信巨头缘何频成“靶子”？

作者：崇珅

核心提示：学者称，需要警惕西方国家攻击、抹黑中国电信企业、产业，将其“污名化”之后的“外溢”影响，即不仅导致中国电信厂商在个别西方国家开展业务较为困难，还可能会导致中国电信厂商在一些发展中国家面临类似的局面，甚至受到更加严格的限制。

参考消息网7月14日报道 最近一段时间，中国电信巨头在西方国家正常开展业务屡遭抹黑。继在美国被当做“靶子”之后，最近又在澳大利亚遭到排挤。

路透社12日报道称，太平洋国家巴布亚新几内亚和所罗门群岛11日签约参与一项海底互联网光缆联合项目，该项目主要由澳大利亚提供资金，旨在阻止一家中国电信厂商自行铺设光缆的计划。

西方舆论注意到，多年来，西方情报机构一直对中国电信厂商与中国政府的关系表示担忧。但是，从未有任何公开证据支持这些怀疑。尽管中国电信厂商曾承诺，堪培拉将对网络设备拥有全面监管权——这种监管模式已经被其他国家接受——但两名澳政府消息人士透露，澳情报机构对国会议员说，监管不会缓解他们的担忧。

澳大利亚“警惕”中国电信厂商的举动早已非首次。谈及原因时，中国现代国际关系研究院学者李峥对参考消息网分析，中国电信厂商参与的国家基础网络项目是澳大利亚重要的战略基础设施之一。澳大利亚等西方国家排挤中国电信厂商基于多重考量。从政治层面而言，长期以来，一些西方国家戴着“有色眼镜”看待中国电信企业，认为中国电信厂商除表面的商业用意外，还有着其他用意。

尽管如此，有舆论认为，未来只有进入西方市场，才更有利于加强西方国家对中国电信厂商的信任。

在具体操作层面，学者建议，中国电信厂商在西方发达国家开展业务时，可以更多地采取与西方企业“捆绑”的方式进行，仅作为参与者之一，通过更加灵活的方式参与西方国家市场，逐渐改变西方国家对中国电信产业的认识。（完）