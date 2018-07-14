贵州警方打掉电信诈骗团伙：盗取QQ号，冒充好友骗钱

原标题：诈骗老套路 为何老得手（诚信建设万里行）

网络社交软件传来一条消息，某好友称自己或亲友正在住院，请帮忙转一笔钱应急……转还是不转？

近年来，类似的诈骗报道时常见诸媒体。当事人信以为真，立即转款。自己满以为是对好友仗义救急，却不知钱款进的是骗子的口袋。等到反应过来，求助的“好友”不见了，转出去的钱也很难追回。

贵州省清镇市警方前不久成功抓捕一个实施跨省电信诈骗的犯罪团伙。他们盗取QQ账号，冒充好友向联系人群发求助消息。日前，记者前往贵州，对这一电信诈骗案件进行调查采访。

冒充QQ好友，发网银转账截图骗取信任

小娟是江西省南昌市某高校的大一学生，15岁时在一场车祸中永远地失去了左腿。在日常学习生活中遇到不便时，老师和同学总是及时伸出援手帮助她。

“在吗？江湖救急！我一个朋友正在医院治疗急需用钱，但我的银行卡和微信没有绑定，没法及时把钱转给他。你能不能发个银行账号给我？我用网银转1000块到你卡上，然后你加我朋友微信，把钱转给他。谢谢！”今年元旦前的一个傍晚，小娟正拄着拐杖赶往教学楼准备上课时，手机里弹出一条QQ消息，发送人为本学院另一个班的同学小林。

“我对等钱治病有刻骨铭心的切身体会，特别理解每一分钱对病人来说有多重要。”收到同学发来的求助消息，小娟的第一反应是救人要紧，她当即就将自己的银行卡信息发过去。“几分钟后，我就收到一张网银转账截图，里面显示有1000元已经打到了我的卡上。”随后，“小林”发来一个陌生微信账号，让小娟加为好友后将钱转过去。

“在课堂上不方便打电话和发视频确认情况。我仔细看了转账截图，银行账号、金额和网银页面都没问题，就放松了警惕。”在“小林”的不断催促下，小娟没再多做确认，就将1000元转进了那个陌生微信账号。“不到10分钟，又收到一条消息，说她朋友还需要900元买药。”紧接着这条信息而来的，还有一张900元的网银转账截图。小娟又通过微信转了账。

直到上完最后一节课，小娟才感觉有些不对劲，“截图里显示钱转过来了，可怎么一直没收到银行卡余额变动的提示短信？”于是，她再发QQ消息询问情况，却发现对方竟已将自己拉黑，而且接受转账的微信也与她解除了好友关系。小娟立即拨通了小林电话，这才知道原来是有人盗用了小林的QQ账号。

“学校前几天刚给我发了2000元贫困生助学金，就这么稀里糊涂被骗走了1900元。四五个月的生活费打了水漂儿，当时整个人都蒙了。”小娟告诉记者，“根本没想到和我对话的不是小林，而是骗子。”

“虽然对自己来说是笔大数目，但感觉如果报案的话，金额就有点小，而且被追回的可能性也不大。”事发后，小娟并没有向公安机关报案。不过，那个接收她转账的微信账号，已经引起了1000公里外的贵州清镇市警方的关注。

小额诈骗，专人“洗钱”，逃避警方侦查

去年10月10日，清镇市某职院学生小吴被一名冒充QQ好友的人，以同样手段骗走3500元生活费。

“学校老师提醒过在网络上要谨防上当受骗，可我从来没想过这事会落到自己头上。”给小吴发来求助信息的QQ账号是她的高中同学，两人关系比较亲密，平时用QQ交流也比较多。“所以我一看是他发来的，根本就没有怀疑。”发现被骗后，小吴没有选择沉默，而是立即向学校派出所报了案。

此后几天，清镇市警方连续接到多名学生报案，且案情经过和作案手法基本相似。“辖区内有近20所职业院校，学生数量超过10万人。如果不及时采取措施，可能会有更多学生上当受骗。”清镇市公安局刑侦大队大队长杨刚意识到了问题的严重性。很快，清镇市公安局抽调刑侦大队与网安大队的骨干力量成立专案组，对近期发生的同类案件并案侦查。

初步侦查后，专案组发现这几起案件的资金，最终都流向了湖南浏阳籍男子杨某的微信账户。“源源不断地有全国各地的微信用户转钱进来，单笔额度在几十元至数千元不等，而且每笔资金到账后很快就被提现。”专案组办案民警柏毅说，“这个微信账户资金频繁变动，明显有异于正常的生活和交易表现。”

今年3月初，专案组赴湖南湘西将杨某抓获。据杨某供述，从去年9月开始，一伙身份不明的人通过QQ平台联系到他，请他为诈骗活动提供“洗钱”服务。“诈骗团伙引诱各地受害人将钱转进杨某的微信账户，杨某把资金提现后，再经第三方支付平台转给团伙成员，他从中按比例收取好处费。”柏毅介绍，为了不引起警方注意，该团伙单次诈骗的金额一般不超过5000元，同时他们还把行骗和收钱两个步骤进行割裂，以降低暴露的风险，提高作案的隐蔽性。

今年4月，专案组民警在海南将虞某等5名犯罪嫌疑人抓获。经审讯，该团伙通过盗取QQ账号，冒充好友套取到受害人银行账户等个人信息后，利用软件生成虚假的转账截图，再以同一套“剧本”实施诈骗。目前，已核实的案件有118起，涉案资金达20多万元，受害者遍布贵州、江西、浙江、重庆等20多个省区市。

受害者以年轻群体为主，安全防范意识低

“根据我们掌握的情况，这个团伙诈骗过的受害人有300多个，涉案金额超过30万元。”清镇市公安局刑侦大队侦查员曹华表示，由于一些受害者不愿配合调查或者联系不上，导致警方核实取证等工作较为被动。

“受害人绝大部分是大学生、高中生，以及刚走上社会的年轻人。他们是QQ平台的活跃用户，社会经验较少，防范意识也不强。”曹华介绍，诈骗团伙盗取QQ账号后，一般是向账号内联系人群发虚假求助消息，收到联系人回复后再步步引诱上套。“学生的回复率比较高，骗子发现规律后，常常选择在上课时间段作案，以降低被电话、视频等验证的可能性。”

据警方介绍，由于被骗资金数额相对较小，不会造成严重的财产损失，大部分受害人都没有选择报警。“一部分人是怕丢面子，还有一部分是以为额度太小警方不会立案，有的甚至以为在应用平台发个投诉就等于报案。”杨刚表示，这种被骗后选择沉默的行为，也助长了诈骗分子的嚣张气焰。

“进校第一堂课就是安全教育。我们还组织了主题班会专门学习防骗知识，同时也开展了一些专项教育活动。问起来学生们都对答如流，但真遇见了骗子还总会有人中招。”贵州工商职业学院在校学生有1.5万人，去年总共有7名学生遭遇电信诈骗，保卫处处长杨芷权说，“被骗学生的出发点是为了帮助别人。为了安抚他们的情绪，学校会进行心理干预，并对经济条件不好的学生安排助学岗位。”杨芷权说，从今年开始学校加大了网络安全教育力度，着重以具体案例开展有针对性的教育活动，并将网络安全管理延伸至宿舍，全方位引导学生提高安全防范意识。

警方提醒：多渠道验证对方身份，遭遇诈骗及时报案

清镇市警方提醒，在用网络社交平台与好友联系时，若对方以紧急情况为由，发出帮忙付款、充值等请求时，要通过电话、视频等渠道，对好友身份进行核对确认，不能仅凭文字信息就配合转账。同时还要注意保护个人信息，不要随便泄露自己的银行卡号、身份证号码等信息，以防骗子利用软件生成虚假转账单实施诈骗。此外，在第三方支付平台进行大额转账时，可以设置延迟到账，为追回损失争取时间。

“遭遇诈骗一定要及时报案！”警方特别提醒，一方面，越早报案越有利于实现紧急止付和快速冻结，最大程度减少财产损失；另一方面，也有助于警方快速掌握案情，为打击电信诈骗犯罪活动赢得主动权。