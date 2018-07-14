罚款式巨亏 中兴何时通讯？

因美国禁令陷入“休克”状态的中兴通讯意料之中的亏了。

不过，这是中兴成立以来史上最大的亏损，“实非所愿”。与之相随的是10数亿美元的罚款以及董监高团队全部更换。新一届董事长为李自学、首席执行官为徐子阳，同时其余高管团队已经完成更换。

“别了，我的小伙伴们”。7月6日，在中兴通讯供职18年的执行副总裁张振辉发布离职信。

对此番离开，他称“实非所愿，深感屈辱”。但是，为了公司下一步的发展和更好的未来，像张振辉这样的“这届高管”悉数坚决履行公司签订的和解协议的要求，全部选择离开，“无怨无悔”。

7月13日，多位知情人士对独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji）透露，中兴目前生产尚未恢复，需要等待美国商务部拒绝令解除后才能恢复。而进驻中国移动、联通等运营商的中兴人员预计八月初重返工作岗位。

如今的中兴，还面临再交4亿美元罚款和等待美国的激活令，属于中兴的T0时刻何时光复呢？

突来史上最大亏损

来自美国的制裁，已经令中兴通讯栽了多次跟头。

如果不是美国商务部方面突然的“4.16”激活拒绝令，中兴通讯或将在2017年盈利45.68亿元的基础上再进一步。

如今，却因拒绝领陷入“休克”，并因停工和罚款导致史上最大半年度亏损。

7月13日晚间，中兴通讯发布2018年半年度业绩预告，公司上半年预亏70亿元至90亿元，去年同期盈利22.9亿元，同比下降405.29%-492.52%。

而2017年年报数据显示，2017年度中兴通讯实现营业收入约1088.15亿元，同比增长7.49%；归属于上市公司普通股股东的净利润约45.68亿元，同比2016年大幅扭亏。

中兴在公告中提到，本报告期业绩与上年同期相比下降幅度较大的主要原因有二，第一，中兴通讯于 2018年5月9日发布《关于重大事项进展公告》，公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失；第二，公司于2018年6月12日发布的《关于重大事项进展及复牌公告》所述的10亿美元罚款。

据独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji）统计，成立于1985年的中兴通讯分别于1997年和2004年在深圳交易所主板和香港联交所主板两地上市。中兴通讯在上市后仅出现两次亏损，分别出现在2012年度和2016年度。

2012年度，中兴通讯遭遇上市15年来的首次亏损，亏损额达28.4亿元，营业收入同比下降2.4%至842.2亿元。当时公司将亏损原因归结为经营战略失误。主要是由于快速突破部分重点运营商及市场而采取的较为激进的市场策略，同 时对于行业竞争格局的变化未能在管理效率提升、风险控制等方面做出快速调整。

此前的2016年度，中兴通讯全年营收1012亿元，同比微增1.04%，但净利润亏损23.57亿元，同比下降173.49%。至于业绩亏损，同样是因为中兴通讯同意支付美国方面合计8.9亿美元的罚金。

根据中兴通讯与美国商务部工业与安全局BIS、美国司法部、美国财政部海外资产管理办公室达成“和解”协议，将设置三年观察期，BIS将做出为期七年的拒绝令，包括限制及禁止中兴通讯申请、使用任何许可证，或购买、出售美国出口的受美国出口管制条例约束的任何物品等事项，但在中兴通讯遵循协议要求事项的前提下，上述拒绝令将被暂缓执行，并在七年暂缓期届满后予以解除。

2018年4月16日被激活的拒绝令即为2016年中兴与美方达成的协议内容之一。如今，中兴再次因支付美方罚金而陷入巨亏。

等待来自美国的解除令

“416事件发生后，我和大家一样，每过一天，都度日如年，每过一天，都希望T0时刻在下一个黎明到来。” 7月6日，在5日正式辞职的中兴通讯执行副总裁张振辉发布离职信。

多位中兴内部人士表示，原本2018年信心满满的向前奔跑，却突然被绊倒。

“这一次栽跟头栽得有点重，受制于人的屈辱感十分强烈，但依然在等待来自美国的解除令，以期恢复生产”。上述人士如是说。

今年4月16日美国商务部工业与安全局激活了对中兴通讯和中兴康讯公司拒绝令的决定成为史上最大“黑天鹅”。4月20日，中兴董事长殷一民率领高管在会上表示，这样的制裁使公司立即进入“休克状态”。

6月12日，事情有了进一步转机。

当日中兴通讯发布公告称，本公司和全资子公司深圳市中兴康讯电子有限公司已与BIS达成《替代的和解协议》以替代中兴通讯于2017年3月与BIS达成的《和解协议》。

根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款，包括在BIS签发2018年6月8日命令后60日内一次性支付10亿美元，以及在BIS签发2018年6月8日命令后90日内支付至由中兴通讯选择、经BIS批准的美国银行托管账户并在监察期内暂缓的额外的4亿美元罚款（监察期内若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令，监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付）。

7月12日美国商务部发布声明称，一旦中兴向第三方托管账户存入4亿美元，将取消对该公司的出口禁令，同时表示双方已经签署了第三方托管协议。

这就意味着一旦中兴存入4亿美元到第三方托管账户当中，那么，禁令将会正式解除，就可以完全恢复生产了。美方此举以避免中兴再次违反规则，否则美国方面有权利没收。

对此，代表中兴供应商的华盛顿律师Douglas Jacobson表示“美国商务部今天的声明标志着这一长期纠纷的结束。”不过中兴方面并没有对独角鲸科技回应。

有中兴员工称，近期协议达成最重要的是鼓舞和坚定了内部员工的士气和信心，对中兴客户带来更加积极的正面影响，对中兴产业链合作伙伴信心恢复有很大帮助。

尚未恢复生产 预计8月2号重返运营商岗位

此前，独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji）从多个信息源获悉，中兴内部要求员工做好随时复工的准备。

中兴通讯某分公司员工向独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji）表示，目前公司还没通知具体开工时间。不过，公司在一个月前便通知“随时准备好”开工。按照公司要求，即时不能工作，也要做好随时开工的准备。开工是必然，我们也一直在努力做好这个准备。“在停工期间，我们工资照发，一线员工没受到影响，领导层有局部调整。”

另据中国移动内部人士透露，此前派驻移动的中兴工程师，大部分是反包商（项目承包方），不算是中兴的正式员工，但合同是跟中兴签署的，也代表中兴在中国移动干活。自有人员，有的原来就驻场，跟进移动接口，就没撤出，不让干活，每天待着，工资按月照发。个别人员撤离。“项目承包方没活儿干就先撤了，用极低的底薪养着，但不少人借此机会离职了。”

“目前仍未回归工作岗位，尚未复工。”上述人士表示，中兴方面称将于8月2日人员全部到岗复工。

据上述人士介绍，中兴事件对于运营商的短期影响在于，一旦中兴设备出现损坏，中兴该干的事情压在运营商自己身上。同时，现在的主要矛盾是移动业务量增长，需要新建基站，中兴供不上货。

据接近中兴的知情人士透露，对于中兴通讯而言，现在最关键的事情是在美国商务部的禁令结束以后，第一时间恢复对客户的产品交付和服务，恢复客户关系。同时重新建立内部员工、外部供应链、资本方以及媒体舆论对中兴的信心。

12日中兴通讯公告显示，其将在BIS终止2018年4月15日拒绝令后尽快恢复受2018年4月15日拒绝令影响的经营活动。此外，根据新的和解协议，只有等中兴通讯支付完总额达10亿美元的罚款和4亿美元的保证金后，美国商务部才能解除中兴与美国公司业务往来的禁令。

一位中兴通讯内部员工告诉独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji），这段时间公司已经做好全方位准备，一旦拒绝令被解除，会第一时间恢复对客户和合作伙伴的服务，现在就是耐心等待美国方面解除拒绝令。

新一届高管团队的T0时刻

根据协议，美商务部暂时部分解除对中兴出口禁售令的条件之一是中兴需要更换高管。

6月29日，中兴通选连发5条公告，宣布史上最大的高管团队“换血”：董事会原14名董事成员（包含董事长殷一民、总裁赵先明等）均立即辞职，并选李自学为公司第七届董事会董事长，选举李步青、诸为民、方榕为公司第七届董事会非执行董事。

此前，独角鲸科技曾独家报道，李自学将成为新的董事长。

7月5日，中兴发布《第七届董事会第三十二次会议决议公告》，宣布总裁赵先明离职，公司执行副总裁徐慧俊、张振辉、庞胜清、熊辉、邵威琳（财务总监）全部离职。

同时，中兴宣布同意聘任徐子阳为公司总裁，同意聘任王喜瑜、顾军营、李莹为公司执行副总裁；并同意聘任李莹兼任公司财务总监。

至此，李自学、徐子阳等新一届高管团队正式组建完毕，中兴未来的新征程走向何方？

李自学在6月29日的股东大会上表示，目前拒绝令还没有解除，候选董事后面主要任务还是要提振公司信心，在拒绝令解除后尽快恢复生产。

中兴通讯新的掌舵者李自学离开生活了30多年的西安，踏上深圳的征程，以他为首的新一届中兴管理层能否带领中兴再次中兴？

“我们正式从公司上一任管理层手中，接过了接力棒，深感责任重大。”7月6日，刚接任公司总裁的徐子阳发布一封内部信。

他表示，拒绝令的激活给公司造成了巨大损失，新任管理层将痛定思痛，深刻吸收教训，始终把合规作为企业发展的战略基石，强化合规文化，进一步加强内控建设，继续完善公司合规体系，将合规嵌入我们日常工作的每个环节。

“目前，拒绝令尚未解除，但我们已经看到了黎明的曙光，还需要最后时刻的坚持。希望大家继续坚守岗位，坚守合规底线不动摇，做好准备，迎接T0时刻的到来”。徐子阳说。

作者 | 马婧 杨砺

编辑 | 童北晨 陈维城

编辑：童北晨 陈维城 刘喆