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AT&T CEO：美国司法部即便上诉 胜诉的机会也很渺茫

AT&T CEO：美国司法部即便上诉 胜诉的机会也很渺茫
2018年07月13日 22:29 新浪科技
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AT&T CEO：美国司法部即便上诉 胜诉的机会也很渺茫
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AT&T CEO兰德尔·史蒂芬森(Randall Stephenson)AT&T CEO兰德尔·史蒂芬森(Randall Stephenson)

　　相关新闻：对AT&T与时代华纳合并不满：美国司法部准备上诉

　　新浪科技讯 北京时间7月13日晚间消息，AT&T CEO兰德尔·史蒂芬森(Randall Stephenson)今日表示，针对收购时代华纳交易，美国司法部即使提出上诉，其胜诉的可能性也十分渺茫。

　　根据周四提交给法庭的一份文件显示，美国司法部将对此前批准AT&T与时代华纳合并的裁决提起上诉。消息公布后，AT&T股价在盘后交易中下挫1%。

　　对此，史蒂芬森今日表示，司法部胜诉的机会非常渺茫，上诉不会改变任何事情。

　　他说：“在未来30天或12个月，上诉不会改变任何事情，我们会继续执行既定计划。我们认为，之前的裁决被推翻的可能性非常渺茫。”

　　2016年10月，AT&T宣布以854亿美元的现金和股票收购时代华纳。2017年3月，欧盟批准了这笔交易。但去年11月，美国司法部正式驳回这笔交易。

　　今年6月，美国哥伦比亚特区联邦法院法官理查德·莱昂(Richard Leon)作出裁决，认为美国司法部未能证明此次并购将大幅降低市场竞争和创新，因此无条件批准了这笔交易。

　　就在法院批准该交易的两天后，AT&T就宣布正式完成了这笔交易。但本周四，美国司法部却意外地表示，将对该交易提出上诉。AT&T总顾问戴维·麦卡蒂随后表示，AT&T对司法部提出上诉感到震惊。(李明)

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