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小米首发破发 何不趁机抄底？

小米首发破发 何不趁机抄底？
2018年07月13日 17:14 新浪科技综合
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　　摘要：虽然早期小米一直想摘掉性价比高的帽子，但是物美价廉的品牌形象，却在零售领域全新打开了一片市场。

　　来源：IT时报

　　作者：戚夜云

　　靴子终于落地了。

　　7月9日，小米集团在香港证券交易所正式挂牌上市，股票代码为“01810”，发行价17港元，市值达到465亿美元。成功挤掉网易，成为阿里（4895亿）、腾讯（4778亿）、百度（872亿）、京东（559亿）之后，市值排名前五的互联网上市企业。

　　当小米集体陷入喜悦之中，市场中涌起一波看空的观点。估值缩水与首发破发，成为攻击小米火力最为集中的两个点。从IPO刚开始宣传的千亿美元市值，到雷军7月8日披露的543亿美元估值，腰斩近一半。而首发当天，小米的股价更是跌破了发行价17港元，收盘报16.8港元。实际上，首发破发在互联网公司比较常见，Facebook亚马逊在上市时都存在类似的情况。Wind数据显示，截至7月4日，在港股新增上市的100家企业中，破发率高达75%。

　　不过，记者认为，小米首日表现的不尽如人意，并不能作为长期被看衰的论据。雷军回应小米“破发”时曾明确表示，短期股价并不是最重要的，长期的价格才重要。港交所总裁李小加也曾表示，市场不是组织出来的，一家上市的新经济公司股价无论跌了涨了都是市场自然形式，不存在褒义或贬义。

　　受大环境影响，即使短期内小米股价拉伸动力不足，但是长期看，小米的商业模式能够支持股价较大的增长空间。我们看一下雷军更新版“铁人三项”理论，把“软件+硬件+服务”升级为“硬件+互联网+新零售”，就可以看出小米当下发力的领域：全新的新零售版图。不仅整合电商渠道和小米之家，在五年内营收突破100亿美元，还单独开辟了小米有品平台。

　　虽然早期小米一直想摘掉性价比高的帽子，但是物美价廉的品牌形象，却在零售领域全新打开了一片市场。任何一家企业，贴上小米生态链的标签，它的产品似乎就有了畅销的魔力，小米的移动电源、小米手环、小米平衡车、小米扫地机器人……，例子不胜枚举。

　　小米的强大“带货能力”堪称“美妆界的范冰冰”。或许正是看中自己的品牌价值，小米开拓更加开放的小米有品品牌，不仅囊括了所有小米商城的商品，一些生态链企业其他产品、非生态链企业的产品也出现在小米有品中。根据公开数据显示，2017年，小米因此扩张的生态链年销售额突破200亿，相较2016年增长100%。

　　手机市场增长到天花板，是许多人长期看空小米的理由，但是，不要忘记趋势的重要性，2015至2017年期间，小米收入结构正在逐步优化，智能手机的销售收入占比持续下降为80.4%、71.26%和70.28%，除了拓展新兴的海外市场外，小米早期耕种的领域，正在一步步收割，来自互联网服务、新零售的收入将持续增加。

　　更重要的是，小米的生态圈还拥有超过8500万台设备，日活设备超过1000万台，合作伙伴超400家，已是全球最大的智能硬件平台。物联网领域的布局，一旦达到规模经济效益，将会对小米收入结构的优化产生巨大的牵引力。那个时候，不仅没有人怀疑小米是不是一家互联网公司，很可能到时候股价达到雷军承诺的两倍。

　　如此看来，“小米是年轻人第一支股票”不仅仅是调侃，还是一句祝福。

小米股价生态链
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