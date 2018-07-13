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加快推进IPv6规模部署 促进下一代互联网演进升级

加快推进IPv6规模部署 促进下一代互联网演进升级
2018年07月13日 13:06 人民网
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　　原题为《加快推进IPv6规模部署 促进下一代互联网平滑演进升级——2018中国IPv6发展论坛在京召开》

　　杨波/人民网

　　人民网北京7月13日电 ，为期三天的2018中国互联网大会12日在北京闭幕，IPv6成为今年大会的一大亮点。在12日上午“2018中国IPv6发展论坛”上，来自中央网信办、工信部、国资委的相关领导出席会议并致辞，中国移动、中国电信中国联通三大基础电信企业，腾讯阿里巴巴百度京东等互联网公司，在大会上分别发布了各自的2018年度IPv6改造计划和业务完成目标。

　　中央网络安全和信息化委员会办公室副主任杨小伟，工业和信息化部党组成员、总工程师张峰，国务院国有资产监督管理委员会综合局副局长周密出席会议并致辞。推进IPv6规模部署专家委员会委员，以及来自政府部门、高等院校、科研机构、基础电信企业、互联网企业、设备制造企业的代表共700余人参加了本次论坛。

　　杨小伟副主任在讲话中指出，发展IPv6是推动互联网向下一代演进的重要任务之一，是实现经济高质量发展的重要支撑，也是赢得未来国际竞争新优势的迫切需要。党中央、国务院高度重视下一代互联网发展，国家“十三五”规划纲要、国家信息化发展战略纲要、“十三五”国家信息化规划等，都把超前布局下一代互联网，以及全面向互联网协议第六版（IPv6）演进升级作为重点任务。去年11月，中办、国办印发实施《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，明确了“十三五”、“十四五”期间我国基于IPv6的下一代互联网发展的总体目标、路线图、时间表和重点任务，为我国IPv6规模部署工作提供了行动指南。加快推进IPv6规模部署工作，是中央网信办今年乃至今后一段时期的重点工作之一，中央网信办徐麟主任3月29日主持召开推进IPv6规模部署工作会议暨部际协调工作组第二次会议，进一步明确重点任务，研究工作措施，全面推动《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》落地实施。

　　杨小伟副主任指出，2018年是推进IPv6规模部署工作的开局之年，起步良好，进展顺利。一是网络设施的IPv6改造取得阶段性成果，基础电信企业以LTE网络端到端IPv6升级为主攻方向，加快网络、终端和自营业务的改造，已经取得了初步成效，为完成全网改造任务积累了宝贵经验。二是互联网应用的IPv6升级进一步提速，互联网企业对于IPv6升级改造的积极性和主动性进一步增强，国内用户量排名前50位的商业网站及应用制定了较明确的升级改造方案，大部分典型的互联网应用将于今年年底前完成改造任务；中央机关及省市政府网站、新闻及广播电视媒体网站、中央企业外网网站的IPv6改造计划也在积极推进，部分网站已经初步完成了改造任务。三是支撑IPv6发展的产业环境趋于成熟，通信设备制造企业、移动智能终端厂商加快产品迭代升级，网络设备和终端设备的IPv6支持度大幅提升，终端对于IPv6发展的瓶颈性制约得到了改变。总体上看，我国IPv6规模部署工作初步形成了网络、应用和终端协同推进、齐头并进的良好发展局面，但与国际上IPv6发展较快的国家相比，我们还存在比较大差距，需要在下一步工作中持续大力推进。

　　杨小伟副主任强调，推进IPv6规模部署工作是促进下一代互联网发展的一项重大系统工程，时间紧，任务重，各部门各单位各企业要认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持高质量、高标准，发扬“钉钉子”精神，密切协作，全力以赴做好行动计划落地实施工作。一是高度重视行动计划实施工作，各部门各单位各企业要强化责任担当，各司其职，各尽其责，单位领导亲自抓，采取有力措施，坚持问题导向，补齐IPv6应用短板，抓紧抓好抓实，年底见到实效。二是充分发挥企业的主体作用，基础电信企业要做好网络基础设施的改造升级，设备制造企业要消除IPv6盲点推动端到端贯通。大型互联网企业要加快自身业务系统的升级改造，发挥平台带头作用，打造业务生态圈IPv6应用，对提供的各类平台服务要推进第三方主体支持IPv6，加快引导IPv6流量转变。三是认真开展督促检查，各单位各企业要加强对工作落实情况的督促检查，定期分析进展情况，督促检查工作质量和进度，及时解决落实行动计划遇到的困难和问题，保障行动计划明确的任务顺利实施。

　　工信部党组成员、总工程师张峰在讲话中指出，发展基于IPv6的下一代互联网，不仅是互联网演进升级的必然趋势，更是助力互联网与实体经济深度融合、支撑经济高质量发展的迫切需要，对于提升国家网络空间综合竞争力、加快网络强国建设具有重要意义。行动计划发布以来，各地、各部门、各相关企业群策群力、密切配合、务实推进，逐步形成了政企联动、高效协同、多方参与的工作机制，推进IPv6规模部署工作取得了明显的成效。在网络基础设施方面，三家基础电信企业已完成26个省、上百个地市LTE网络IPv6改造，并为LTE用户分配IPv6地址，目前基础电信企业已分配IPv6地址的用户总数超过7000万。在应用基础设施方面，基础电信企业的大型数据中心均已支持IPv6，基本建立IPv6业务受理、开通测试流程；部分内容分发网络企业、云服务平台企业已完成部分产品IPv6改造，正逐步提供IPv6商用服务。在互联网应用方面，主要互联网企业针对用户量大、流量集中的互联网应用，均制定了IPv6改造实施方案，相关改造工作正有序开展；基础电信企业的门户网站及部分自营业务系统已完成IPv6改造并对用户提供服务。在终端方面，国内主要的LTE终端基本具备IPv6支持能力，大部分终端默认配置支持IPv4/IPv6双栈。

　　张峰总工程师强调，工业和信息化部作为信息通信业主管部门，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，将着力抓好五个方面的工作。一是加快网络改造。支持基础电信企业率先完成网络和自营业务系统改造，全面实现网络端到端贯通，尽快向用户提供IPv6服务。二是创新特色应用。实施工业互联网IPv6应用部署行动，支持典型行业、重点工业企业开展工业互联网IPv6网络化改造。三是加强督查考核。开展任务落实情况专项督查，确保各项任务措施可追溯、可考核、可落实。四是强化安全保障。实施IPv6网络安全提升计划，加强IPv6网络安全能力建设，严格落实IPv6网络地址编码规划方案。五是完善监测体系。组织建设IPv6发展监测平台，加强对网络、应用、终端、用户、流量等关键发展指标的实时监测与分析。

　　张峰总工程师指出推进IPv6规模部署是一项庞大、艰巨的系统工程，产业链各环节企业既要各司其职、各负其责，又要加强协作配合、形成工作合力。一是强化企业主体作用。要充分发挥企业在IPv6发展中的主体地位作用，激发市场需求和企业发展的内生动力；基础电信企业要率先实现网络的IPv6端到端贯通并向用户提供服务；大型互联网企业要率先完成典型互联网应用IPv6升级，发挥示范带动作用；应用基础设施企业要充分发挥平台作用，引导更多互联网应用和用户向IPv6迁移。二是完善协同工作机制。要充分发挥推进IPv6规模部署专家委的决策咨询和沟通平台作用，进一步完善企业间协同工作机制，及时对接协调、共同协商解决推进IPv6规模部署工作中的具体困难和问题。三是创新过渡解决方案。希望各企业在实施IPv6升级改造过程中，积极探索过渡阶段的解决方案和商业模式，着力实现互联网应用的快速、平滑升级。

　　国资委综合局周密副局长在致辞中指出，国资委认真落实党中央、国务院决策部署，开展了一系列工作。一是加大工作部署力度。在今年5月中央企业网信工作会议上对落实行动计划进行了专题部署；7月初，国资委再次专题组织召开中央企业IPv6应用工作推进电视电话会议，就IPv6改造工作提出具体要求。二是推动电信网络设施改造。通过业绩考核等方式支持和鼓励电信企业开展IPv6改造，加快推动中国电信、中国联通、中国移动3家中央企业加快电信网络设施改造。三是推动央企IPv6改造全面启动。组织中央企业制定网站和面向公众的在线服务窗口IPv6改造计划。今年底前，各中央企业计划完成总计2000多套各类网站和互联网系统的IPv6改造工作，涵盖门户网站、面向公众服务的互联网系统、移动APP、电子商务平台等。下一步，国资委将继续推动中央企业加快落实行动计划要求，一是希望中央网信办、工信部等部门以及推进IPv6规模部署专家委，能够为中央企业IPv6部署工作提供更多指导和支持。二是希望3家基础电信企业，加快完成电信网络IPv6升级改造，为广大政企客户、终端用户提供更好的产品和服务，充分体现央企的责任和担当。三是希望国有企业，特别是中央企业，进一步提高认识，敢于担当、扎实工作，加快推进IPv6规模部署，为加快网络强国建设、推进我国网信事业的发展作出更大贡献。

　　会上，中国电信、中国移动、中国联通举办了LTE网络提供IPv6数据服务启动仪式。三大基础电信企业、腾讯、阿里巴巴、百度、京东分别发布了各自企业2018年度IPv6改造计划和业务完成目标。来自科研机构、中央企业、典型互联网企业、通信设备制造企业的专家针对网络基础设施、应用基础设施、互联网应用的IPv6改造方案、工作进程、推进路径及需要解决的关键问题等进行了深入研讨。

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