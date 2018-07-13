取消漫游费后流量花费不降反升？套餐外买流量变贵了

本地流量包没了，套餐之外买全国流量花费变多；校园流量等区域定向流量不能免费升级

“流量漫游费”终于在7月1日终结了。6月22日，中国移动、中国联通、中国电信发布公告称，自2018年7月1日起，取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台）。

近日新京报记者在采访调查中发现，7月1日之后，并不是本地流量套餐都可以免费升级为全国流量，某些运营商的校园流量等区域定向流量不在升级范围。同时，各地均有用户反映，手机流量漫游费取消之后，原来便宜的本地流量包没有了，用户要买只能选择价格更高的全国流量包。

通信业内的专家表示，相关部门要进一步督促基础电信企业，全面彻底地落实提速降费相关要求，让群众和企业切实受益。

新京报记者 马婧 实习生 游佳颖 赵炜

“本地流量包没了，只有更贵的全国流量包”

对于使用省内流量套餐，且不经常出差去外地的用户而言，随着流量漫游费的取消，本地流量包也一并取消，这部分用户不得不去购买价格更高的全国流量包。

重庆的陈小姐是中国电信的用户，她最近发现流量漫游费取消的同时，原来30元/3G的本地流量包消失了。现在如果想购买3G的流量包，需要购买一个30元/2G的全国流量包，再加一个20元/1G的全国流量包。算下来，现在要想用3个G的流量要比之前多花20元钱。

对此，中国电信内部员工告诉新京报记者，这是因为公司不同时期会推出不同的优惠。

北京的冯女士2017年安装中国联通宽带时，附赠了一个省内不限流量（上限40G）的手机号。今年初，冯女士去外地游玩购买了全国流量包，当时的价格为30元/1G。流量漫游费取消后，冯女士原套餐里的不限量省内流量自动转为全国流量。不过，冯女士发现单独购买的流量包略微提价，由原来的30元/1G的提升为50元/1G。

湖南一位高校在校生王昊（化名）6月下旬接到了移动客服的电话，对方向他推荐了一个优惠活动，学生可以享受半价99元/月的无限全国流量套餐，合约期三年。王昊原来使用的是省内流量套餐，当时他并不知道7月1日起省内流量会升级为全国流量，就订购了客服推荐的套餐。他告诉记者，原套餐的省内流量升级为全国流量后也够用，价格也比运营商推荐的新套餐便宜不少，感觉换亏了。

记者日前致电北京移动客服，对方表示，目前本地流量均升级为全国流量，在外地也可使用，所有套餐均可升级，资费为30元1G，50元3G，70元6G。流量包一直是全国标准，资费没变。有北京移动用户告诉记者其今年2月份购买过1G的本地流量加油包，并出示了购买记录。该用户称，以前流量加油包分本地和全国，本地10元/G，全国30元/G。

7月10日，记者以更换套餐为由联系河北移动的人工客服，对方称原来月费48元，包含150分钟主叫通话，2.5G省内流量和500MB全国流量的套餐已在5月29日停止办理。在中国移动网站上，与已经停办的48元套餐比较接近的是4G飞享套餐58元档，包含150分钟主叫通话，但流量只有1G。对于不常去外地的用户来说，显然停办的48元套餐更加实惠。

校园流量等定向流量不能免费升级

中国联通方面介绍，7月1日统一全国和本地手机流量计费方式，完成了近15万个资费产品调整和160多个系统支撑改造工作，共惠及约1.8亿用户，让用户切实享受到了“提速降费”带来的政策红利，消除了用户使用流量的后顾之忧。

不过，并不是所有用户都能在7月1日后享受用户本地流量免费升级全国流量的利好。7月11日，记者致电三大运营商客服，中国移动客服称，校园流量、小区等区域流量不在此次免费升级的范围内，指定地区仍为指定流量，不进行升级。

青岛的在校生李小林（化名）告诉记者，他使用的是校园套餐，原基于基站定位区域（范围小于本地网）的优惠套餐并未进行升级。校园内部小范围的通用流量并未转为全国流量，即离开校园区域后不能使用，只能用全国流量。李小林曾在微博上咨询中国移动客服，对方称校园流量是定向流量，本身就是针对在校学生使用，所以不能升级为全国流量。

中国电信客服称，校园流量只定位在指定区域内，无法转为国内流量。现除校园以外，北京本地流量扩大为全国流量。若先前流量可在北京范围内通用，现在即可扩大至全国范围内使用，先前只在小区内使用的流量就无法扩大，只能在特定区域使用。

中国联通客服称，一般套餐均已升级，4G与3G校园流量均可转为全国流量，小区需要视具体套餐而定。

专家：提速降费落实不能“打折扣”

对于个别用户流量套餐“变贵”的情况，电信专家付亮认为，这种“涨价”不可能长久。目前流量资费处于下降通道中，运营商会逐步调低套餐价格、流量包的价格或在价格不变的情况下增加其中包含的流量，即使出现局部的涨价，也是暂时的。

工信部数据显示，1-5月移动互联网累计流量达210亿GB，同比增长196.3%；其中通过手机上网的流量达到206亿GB，同比增长212.3%，占移动互联网总流量的98.1%。

今年政府工作报告指出，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游费”，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力。

工信部副部长陈肇雄3月6日在接受媒体采访时表示，将确保手机流量“漫游费”于7月1日前取消。随后，三大运营商表态，确保提速降费相关举措全面尽快落地实施。

除了取消流量“漫游费”，移动网络流量资费至少降低30%也是今年的目标。

有用户认为，国内流量资费与其他国家相比偏高。对此，有运营商人士称，我国的流量资费在国际上，属于中等以及偏下水平。付亮告诉记者，与美国、日本、韩国等发达国家相比，中国用户平均使用流量偏少，这是导致计算出来国内流量资费偏贵的最主要原因。

通信专家刘启诚称，提速降费是一项利国利民的大好事，相关部门要进一步督促基础电信企业，全面彻底地落实提速降费相关要求，让群众和企业切实受益。

7月11日，工信部网站发布消息称，针对手机不明扣费、垃圾短信等问题，已组织相关通信管理局、各基础电信企业着手开展相关工作，包括督促电信企业立即纠正错收费行为，并要求基础电信企业从下月起以短信方式按月向用户主动推送通信账单信息；深入剖析问题根源，堵塞管理漏洞，全面提升运营服务水平，努力为广大人民群众营造良好的信息通信环境。