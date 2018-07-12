直击|华为云总裁郑叶来：加大创新投入应对ICT转型

新浪科技讯 7月12日下午消息，华为云BU总裁郑叶来近日在公开场合指出，各行各业已进入创新大时代，ICT（信息、通信和技术）领域要面临从垂直行业向平台型产业的转型。华为云也将持续加大云计算创新战略投入，虽仅成立一年，其收入同比增长了7倍，上半年合作伙伴增长已达45%。

收入同比增长7倍

2017年3月，华为创始人任正非签字批准成立Cloud BU，同年8月，升级为消费者BG、企业BG和运营商BG外的另一个一级部门。这也意味着，云业务不仅成为华为公司的战略方向，还要面向企业和客户提供公有云服务。

郑叶来表示，今年上半年，华为云收入同比增长了7倍，云市场新增上架应用872个，合作伙伴增长45%。

“华为云在整个云基础设施领域在持续创新”，在郑叶来看来，华为的创新研发涵盖了计算、存储、网络、安全、网络以及AI芯片，而华为云同样注重科技创新发展，其帮助公安部门实现全省停车数据汇聚互通，并帮助提升企业的办公效率，例如哈药集团借助裸金属服务能力，智能报表生成时间由3天缩短至3小时等。据悉，全闪存的裸金属服务，是目前云上最强大的X86计算节点。

结合AI审查视频

郑叶来称，华为云还利用AI技术推出了EI智能视频系列服务，能对视频内容进行分析审核，给这些视频内容添加场景标签，方便客户结合应用场景进行视频分析。该方案识别精度已超90%，视频标签支持2.3W+类，目前支持365种室内室外场景。

在物流应用场景中，该方案可以解决暴力分拣智能检测的问题。相比于之前人工在监控中心人工查阅视频，现在在暴力分拣的复杂场景上，可达到68%的准确率。近日，全球权威调研机构弗雷斯特发布了调研报告。报告披露，华为云在技术实力、全栈产品能力和完善的生态体系等进入了领导者象限。

神话自己毫无意义

“客户对象主体是玩技术的，不是玩情感的”，不久前，华为轮值董事长徐直军也对华为云发表了看法。

他认为，华为云的对象是众多企业，企业技术部门会针对产品进行测试比较，所以单纯地神话自己毫无意义。在实际操作中，华为云主张的是先测后买，“最终拼的是实力，不是拼的会吹”。

这种硬实力或在市场的结果中得到了体现。不久前，财政部发布了一则政府采购处理公告，包含一起千万级云计算项目，最终华为中标。

在徐直军看来，中标的结果与华为在中国政企市场的多年深耕密不可分。他透露，“从华为的角度，华为云并非新事物，而是华为ICT基础技术创新的一种积累，华为多年来在私有云的基础能力本身做的扎实，所以公有云进展很快”。

从长远角度看，华为云的目标是打造一个云生态。

徐直军将自身比作黑土地，合作伙伴可以在这片黑土地上播种发芽，即所有的应用可以迁移到云平台上，基于云上部署的内容增多，未来粘性也将不断增大。为此，华为云面向软件产业搭建了DevOps软件服务平台，覆盖从软件工程管理、开发、测试等场景，目前已拥有9万名在线开发者。此外还发布了普惠AI平台，通过深度学习、图像搜索等推动行业应用场景的落地。(韩大鹏)