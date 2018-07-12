美国一名女性用户的三星S9爆炸 其男友被烫伤

【环球网科技综合报道】据外媒7月11日报道，美国佛罗里达州敖德萨一名女性用户的三星Galaxy S9手机突然爆炸，导致男友的手被烫伤。该手机是通过未经授权的第三方经销商购买的，因此三星公司号召消费者通过正规渠道购买手机。

此次是继2016年之后首次公开报道的爆炸事故，爆炸发生时，男友戴夫•沃登(Dave Warden)和女朋友刚吃完晚饭，他看到女朋友的手机在厨房柜台上开始冒烟，鸣响声伴随着炸裂声，很快火焰的浓烟就大概有12英寸(大约30.5厘米)高。沃登拿起手机想放到水槽里灭火，结果没抓住，手机掉到了地上，他的手也烫伤。

沃登担心此类事故还会在三星最新机型中重演，但三星表示不会如此。他们称，其它Galaxy S9手机还没有发生类似事故，别的机型也没有出现问题，主要是沃登和他女朋友犯了两个错误。首先，对于手机掉到地上，沃登表示自己也很后悔，但当时看到手机着火，情急之下没有多想，只想把手机丢掉。其次，手机是通过未经授权的网络经销商买到的，三星公司表示无法保障这种手机的质量和安全。

即使如此，沃登认为既然手机品牌是三星，此次事故仍然是三星公司的责任。他说，他们相信三星的产品，但是结果却令人失望。他还补充说，起火时手机没有在充电，但是平时用的是标准的三星充电器。沃登受访时，三星还没有给沃登答复，但会退回手机的费用并且开展调查。(实习编译：武晗露 审稿：李宗泽)