外媒：小米上市令前高管雨果·巴拉收获意外之财

【环球网科技综合报道】据外媒7月11日报道，小米在香港的首次公开募股并没有达到公司所希望的价值，但是小米的上市对于该公司前高管雨果·巴拉而言却是一笔意外财富。

自2013年雨果·巴拉从谷歌离职加入小米，并担任负责安卓系统的高级管理人员，但是去年他从小米离职加入了脸书，在那里他负责社交网络的虚拟现实推动。从小米的招股说明书中隐藏的细节我们不难发现，通常来说，工作人员如果提前(在接管期限之前)离开公司时就会失去之前所获得的股票期权，但是此项规定并不适用于巴拉，他仍然得到了8600万股。

巴拉的股票期权将于2018年10月1日到期，目前按照小米19港元的股价计算，巴拉的股票价值折合约为2.09亿美元。这要归功于交易的激增使股价在今天上涨了10%以上。据小米员工分享的照片，巴拉于本周一飞抵香港参加公司的首次公开募股仪式。

巴拉并不是唯一保留股票期权的前雇员，小米公司前任首席科学家和前任硬件总监也同样得到了股票期权。从上市中获得重大财务收益的其他非华裔高管，包括负责小米公司的印度负责人马努•杰恩在内，预计持有约5500万美元股票。

上市可能一直乏善可陈，所以小米不得不以低于570亿美元的估价结算，虽然小米的预期目标高达1000亿美元，但是它仍然为该公司的核心人员创造了巨额财富。首席执行官雷军的股票约占公司总股票的29%，在第一天交易结束时价值为140亿美元。(实习编译：武云斐 审稿：李宗泽)