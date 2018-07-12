分析人士称苹果计划停产iPhone SE、iPhone X

【环球网科技综合报道】据英国《每日邮报》7月12日报道，有分析人士预计，苹果正在计划停产iPhone SE和iPhone X。

科技分析师本周告诉投资者，苹果今年将停止销售热门手机，以解决对新款iphone的“积压需求”。他们声称，三款新手机iPhone 9、iPhone 11和iPhone 11 Plus将于今年9月或10月发布。

匿名消息透露，波士顿BlueFin Research研究公司的技术市场分析师在致投资者的报告中发表了上述这些评论。这份报告说，主要是“过去几年缺乏升级活动”导致了对即将推出的iphone的强劲需求。分析人士预测，苹果将在今年后两个季度生产9100万部三种机型的新iphone。

分析师在报告中表示，近年来iPhone的升级“低于历史水平”。这是因为手机的尺寸、成本、以及与之前型号并无区别。有报道称，自去年11月发布以来，iPhone X的销售一直低迷。这在一定程度上是由于手机价格昂贵，许多消费者选择使用老式手机，而不愿意花999美元购买苹果旗舰手机。

这家科技巨头一再否认iPhone X的销售未能达到其极高的标准。苹果公司5月份公布的销售额增长了16 %，达到449亿英镑，但该公司的iPhone销量比预想的少5220万部，比专家预期的少30万部。

BlueFin Research研究专家认为，今年停产iPhone X和iPhone SE能使公司专注于新的iPhone。

分析人士认为，所谓的iPhone 11 Plus会令那些嫌iPhone X尺寸太小的用户满意，而iPhone 9将提供一种更便宜的替代产品，它可以取代2016年的iPhone SE，因为它体积小，价格合理，深受苹果粉丝的欢迎。(实习编译：李明钰 审稿：李宗泽)