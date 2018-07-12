拒绝OLED屏：“LCD教”永不为奴

“iPhone 8 Plus真香。”

在我朋友小H的鼓动下，我买了一台红色的iPhone 8 Plus 256 GB，即使7000元的价格几乎已经可以买一台64G的iPhone X了。

“iPhone X是OLED屏幕，不如iPhone 8 Plus的LCD屏”，我朋友小H继续向我安利：“iPhone 8 Plus是你目前能买到的最好的屏幕了。”

在小H的眼里，只有LCD才是能用的好屏幕，OLED都是“瞎眼屏”。

他甚至还为他们“LCD教”起了个响亮的口号：

LCD教永不为奴

“我就是饿死，没有手机用，也不会用你们OLED手机”，小H为了坚定信仰，没少在我面前立Flag，全然不顾我是因为iPhone 8 Plus的红色才买单的。

当然，买完之后我就后悔了。作为一个iPhone 6s用了两年的苹果用户，我从来都没用过Plus这么大的手机。而且已经是2018年了，iPhone 8 Plus那宽广的“额头”和巨大的“下巴”每天都在提醒我，这是上个时代的手机。

极低的屏占比，超过200g的重量，装在裤兜里都嫌大的体积让我很快就当作二手卖掉了。

“iPhone X真香”，卖掉iPhone 8 Plus后我感慨道，这让小H很不满意。

怎么能用“瞎眼屏”呢？

OLED屏幕的频闪太低了，对眼睛不好。小H苦口婆心的劝说我，“这都是为你的眼睛好。”

为了让我相信他的观点，小H甚至给我看了IEEE（电气和电子工程师协会）相关的技术文档。

LCD屏作为一种信仰，小H不是一个人，他给我看的技术文档来自微博博主魔法师蛋小丁。翻阅他的微博，你会发现不少关于OLED是“瞎眼屏”的科普帖：

“低健康风险的频闪范围应该在1250Hz以上，而手机的OLED屏幕频闪却只有240Hz，并且由于OLED的余晖效应更短，相同频率下对人体的健康影响比LED灯更严重，这给很多使用OLED屏幕手机感觉眼部不适的反馈提供了科学依据。”

魔法师蛋小丁最后还特意总结了目前使用OLED屏的主流手机：“iPhone X、三星 S9、Note 8、OPPO R15、OPPO Find X、vivo X21、vivo NEX、华为P20 Pro、Mate 10 Pro、Mate RS、一加 5T、一加 6、小米 8、魅族 15、15 Plus、华硕ROG Phone等。”

对于我这样，人生第一台OLED手机就是三星自家的S7 edge的用户来说，从一开始就没有注意到频闪这回事。

每天都需要拍大量产品图后，我终于在一次同时拍iPhone X和三星S9 Plus亮屏的正面的时候，发现了端倪。

在索尼A7M2这样的相机取景器里，几乎所有的OLED手机都现出了“原形”：

因为GIF压缩的原因，右侧的iPhone X的频闪可能不太明显，这张单独拍iPhone X的就比较明显了：

在相机取景器里，你可以看到非常明显的屏幕“闪烁”。如果用相机录成视频，就会出现这两个GIF里展示的，有阴影不断从屏幕下方往上方刷新的效果。

这就是LCD教们所说的“瞎眼屏”，不过如果不用相机，我肉眼是真的看不出来。当然，不排除一些“骨骼惊奇”的信徒们裸眼也能看出频闪。

你就等着屏幕“烧屏”吧

“你肉眼竟然看不出来？”小H涨红了脸，不信仰LCD的我觉得屋子里顿时充满了快活的空气。

看到我又用回了三星S9 Plus，他气得恶狠狠的诅咒了我一句：“你就等着烧屏吧！”

“烧屏”的确是悬在所有OLED手机上的“达摩克利斯之剑”，由于OLED先天的特性，“烧屏”几乎是所有OLED屏幕都难以逃脱的厄运。

正是因为会烧屏，小H这样的LCD教才颇有市场。比起很难被感知到的频闪，烧屏可是实实在在的。比如编辑部的一位同事，2017年初买的三星S8，由于长期使用微信，结果还没等到9月新iPhone上市，就已经烧屏了，烧屏的区域正是微信聊天页面顶部的那个黑条。

OLED屏幕的手机这么多，微信是时候考虑把黑色的顶栏改成白色了。

不过同事的三星S8只是轻微烧屏，我看了之后觉得其实烧屏也不是什么大事，不太影响正常使用。直到我们公司年会去了新加坡，在新加坡的三星专卖店里，我彻底开了眼界，各式各样的烧屏真是惨不忍睹：

这张图可能不够明显，打开设置后，还有更震撼的：

这种彩色的烧屏，我还是第一次见。我甚至一度怀疑这是店员为了防止手机被盗而加的水印。但是店里的其他三星手机也没有水印啊？在询问过店员之后，我终于确认，这就是烧屏。

我终于理解了小H的苦衷，甚至面对Find X和NEX这么好看的没有刘海的全面屏手机，小H还是坚持“iPhone 8 Plus真香”。

对烧屏和频闪的恐惧催生了不少“LCD教”的信徒，“他们会越来越小众”，一位在惠州屏幕生产厂负责解决技术问题的工程师小Y告诉我：“OLED屏在手机上会越来越成为主流，我们隔壁的三星工厂每天都在热火朝天的生产，三星OLED屏的订单络绎不绝。”

而vivo NEX上的屏下指纹，屏下距离传感器也注定了这样的全面屏手机只能用OLED屏。

对于“永不为奴”的小H来说，有一个好消息是新一代iPhone可能会有LCD版的，这让小H感到非常欣慰，终于不用再忍受202g iPhone 8 Plus的低屏占比了。“如果下一代iPhone X真的有LCD版，我一定会买”，说完这句话，小H用他202g的iPhone又去看另一台更沉的LCD手机的配置信息了。

不过我听说那台手机重量足足有半斤，为了LCD的信仰，“永不为奴”们也是不容易。

频闪科普帖来源：魔法师傅蛋小丁。

应采访对象要求，小H和小Y均为化名。