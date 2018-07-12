日本监管机构：苹果可能违反了iPhone的反垄断规定

新浪美股讯 北京时间7月12日消息，据路透社报道，日本监管机构周三表示，苹果公司可能违反了反垄断规定，迫使移动运营商廉价出售iPhone，并收取更高的月租，从而剥夺了消费者的公平选择。

公平贸易委员会（FTC）表示，苹果的日本子公司迫使NTT Docomo、KDDI和软银集团提供补贴，并以折扣价出售iphone。

FTC在一份声明中表示：“强制运营商提供（针对iPhone的）补贴可能会阻止运营商提供较低的月租，并且还会限制竞争。”

FTC表示，他们早在2016年就开始调查苹果的销售行为，但没有惩罚苹果，因为这家美国公司已同意修改其与运营商的合同。

苹果在日本的代表没有立即对此事发表评论。

根据MM研究所的数据，在日本售出的智能手机中，每两款就有一款是iPhone，这使日本成为苹果公司最赚钱的市场之一。

FTC表示，运营商以折扣价出售iPhone，使得苹果比三星电子等竞争对手更有优势。而为了弥补损失，他们将消费者的合同锁定为两年期和四年期。

FTC表示，苹果公司已同意在修改合同的过程中允许运营商向客户提供另外的选择，即在没有补贴的情况下购买iPhone，这样消费者可以选择享受较低的月租。