中国铁塔IPO冲刺 九成九收入来自三大运营商扶持

中国铁塔的上市之路进入了最后的冲刺阶段。有消息称，中国铁塔最快于7月12日招股，7月26日在香港挂牌上市。而在7月4日，中国铁塔已正式向机构大户做预路演，集资额在80亿至100亿美元之间。据了解，中国铁塔的保荐人为中金和高盛，两者对其估值介于2180亿至3400亿元人民币。

“目前上市工作在持续推进，最快将于月底有确定消息。”接近中国铁塔知情人士对第一财经记者表示，从远期来看，公司正在考虑推进员工持股计划。

同时，上述人士对记者透露，由于速率及频率的提高，未来5G基站的部署将会更加密集。他表示，中国铁塔目前通过与电力、铁路、市政等各行业的合作拓宽站址来源，将更多的“社会塔”变成“通信塔”，目前已经储备千万级的社会杆塔资源，可以用于4G、5G网络的快速布局。

中国铁塔是目前全球最大的通信类铁塔基础设施服务提供商，其主要业务有塔类业务、室分业务、跨行业站址应用与信息业务。其中，塔类业务中的宏站业务占收入比重最大，2017年占收入比重97.3%。对于通信业务占比过高的问题，中国铁塔官方对记者表示，跨行业业务在今年前4个月收入超过了2017年全年，未来将会是铁塔公司最有潜力的业务拓展方向。

九成九收入来自三大运营商

2018年，是中国铁塔成立的第四个年头。从成立之初，中国铁塔就被贴上“电信业改革试验田”等类似标签，从铁塔基础设施迈向集中运营，到未来“择机上市”实现“混合所有制”。

“我们那时候是十选一的难度，也就是说十个人竞选，最后只有一个人能够进入铁塔公司工作。”某铁塔的一名内部员工对记者如是说。他表示，现在过去了三年，很多人的心态都变得更加平和，大家都是创业的心态，铁塔从人员上更加精简，整个公司就15000多人，可能比一个地市级的运营商的人数还少。

事实上，中国铁塔的诞生，是把三大运营商的铁塔基建部分打包出来，成立一家新公司统一运营、管理，三大运营商以后要用铁塔再向中国铁塔租赁。根据此前中国铁塔向港交所递交的招股书，中国铁塔2017年营业收入为686.65亿元人民币，较上年同期增加22.6%。中国铁塔表示，主要是由于租户数增加。从2016年底到2017年底，总租户数从241.9万户增加到268.7万户。

而从业务收入来看，中国铁塔的主营业务仍为塔类业务、室分和微站业务、跨行业站址应用与信息业务。其中，塔类业务中的宏站业务是其主要的收入来源，2017年该项业务占总营收97.3%。塔类业务指基于站址资源，向通信运营商提供站址空间、维护服务与电力服务，并通过宏站业务和微站业务进行支持，前者指实现移动通信网络的广泛覆盖，后者指在城市中人口与建筑物密集的区域及城市外特定区域的补充覆盖。

换言之，三大运营商依然是目前铁塔公司最大的客户。2017年，来自中国移动、中国联通和中国电信的收入分别占53.6%、23.7%和22.5%。

“从进展来看，中国铁塔已经完成‘三步走’战略中的两步，第三步上市也箭在弦上，虽然比之前预计的可能稍稍慢一点，但总体算进展顺利，和三大运营商关系也更加理顺。未来随着三大运营商的互相制衡、股权进一步稀释，运营商话语权会减弱，而铁塔开展业务的独立性会更高。”电信行业专家付亮对记者如是说。

但他同时也表示，铁塔需要在通信服务以外，找到新的利润增长点，上市融到的资金可能用于新业务模式的拓展。

跨行业盈利模式初探

事实上，中国铁塔的成立是为了从根本上避免三大运营商重复建设造成的资源浪费，提高电信基础设施“共建共享”程度。但从现实环境来看，中国铁塔的业务发展，也受到三大运营商的制约。

“我们公司一方面要使三家公司（三大运营商）降低成本，另一方面还要给股东创造利润。”中国铁塔董事长兼总经理佟吉禄曾表示。

佟吉禄在一次通信峰会上表示，三年来，中国铁塔一共承担三家提出的塔类建设项目158万，几乎相当于前三十年建设的总量。此外，与中国联通的新建共享达到了92.4%，中国电信的新建共享达到了90%，中国移动的共享率也达到了46.8%。三年来，新建共享率从14.3%提升到了72%，相当于少建了56.8万个新建基站，对于社会资源的节约，为三家带来的效率是明显的。

但有专家指出，在微站业务和室分业务这两个领域的覆盖远比公共领域难得多。付亮表示，微站和室分领域面临的局部环境，会出现垄断等因素，铁塔需要解决许多新问题。

“事实上，中国移动今年已经下了内部的KPI，新建基站75%需要与铁塔共享，对于我们来说，这都是机会。”一中国铁塔内部人士对记者表示，未来5G也将助力铁塔开展更多业务发展模式。

他表示，中国铁塔储备了上千万社会杆塔资源供5G站址备选。自2017年以来，中国铁塔利用路灯杆、监控杆、广告牌、水塔等社会资源新建基站项目2万个。

“比如，港珠澳大桥的公网建设全部利用桥体、机房、管道、电力等社会化资源，快速、高效、经济、美观地实现了移动网络精品覆盖；西成高铁充分利用铁路机房、线缆槽道、过轨管孔、防护措施等现有资源，仅资源占用费就降低了60%。”上述人士对记者表示，跨行业业务在今年前4个月收入超过了2017年全年，未来将会对铁塔的新业务增长起到补充作用。