垃圾短信退订套路深：障眼法多 工信部出台明确举措

垃圾短信缘何难退订

工信部就手机不明扣费、垃圾短信、骚扰电话等问题出台明确举措

对于垃圾短信，专家提醒，这类短信回复有害无益，不仅不能达到退订的目的，还可能有潜在风险。“灰色行业里有一种行为被称为‘数据清洗’，包括一些‘响一声’电话，他们的目的并不是期望你回拨，而是证实号码有效。”

对很多手机用户来说，收到商业短信、垃圾短信都是常事，但“回复TD退订”后很多却仍未退订，一直是困扰不少用户的问题。

针对媒体报道的手机不明扣费、垃圾短信、骚扰电话等问题，工信部昨日发文明确三项举措，其中包括关停发送垃圾短信的短信端口、处置涉嫌营销扰民的电话号码；要求基础电信企业从下月起以短信方式按月向用户主动推送通信账单信息，让用户明明白白消费。

调查

垃圾短信退订被指套路深

“根据短信最后‘回复TD退订’的提示，回复‘TD’，没反应；回复‘TD退订’，还是没有反应……莫非是让我回复‘回复TD退订’？……依旧没反应。好吧，试试‘复TD退订’，我晕，简直太刺激了！”有网友这样描述自己的退订体验。

“不要相信垃圾广告短信说的回TD或者回N退订，你回了，只能让它确认这个手机号是有人在用的，以后会变本加厉地发，甚至卖给别的广告商。”另有网友发帖称，“正确方法是回4个0，接着会收到运营商的确认短信，再发一个0，以后就永远不会受到它的骚扰了。”

对此，北京青年报记者也进行了尝试。一条短信显示：“【某某保险】诚邀您参加医养通高端答谢宴会，绿色采摘，高端医疗卓越理财，候鸟式养老社区鉴赏。参加回复确认码、姓名、年龄，退订回T”。回复T，并没有效果；回复0000后，才收到这一号码发来的提示信息，显示“您订购的业务包括……如需退订，请回复相应编号。回复0退订全部业务。”

释疑

垃圾短信为何要玩退订“障眼法”

“既然提供方不想让我们退订，干脆不提供退订代码不就得了，干吗还要这么挖空心思玩文字游戏？”有用户不免提出疑问。

专业人士指出，根据行业监管条令和运营商的管理要求，发送商业短信必须标注可退订的提示，而一些不规范商家出于不想让用户退订的目的，所以在退订指令上玩各种障眼法。

信息显示，2015年工信部发布并实施的《通信短信息服务管理规定》中已明确要求，“短信息服务提供者、短信息内容提供者未经用户同意或者请求，不得向其发送商业性短消息。对拒绝接收商业性短信息的，应当停止向其发送。违者，通信管理机构责令限期改正，予以警告，并可处1万元以上3万元以下罚款。”

新修订的《消费者权益保护法》也规定，在不经消费者同意的情况下，不得泄露、出售或者非法向他人提供消费者个人信息，不得向消费者发送商业性信息，违者将被处以50万元以下罚款，或同时承担行政责任。

提醒

回复垃圾短信“有害无益”

相关安全专家表示，对于有广告意味的商业短信甚至垃圾短信的回复，确实要谨慎，同时应分情况处理。

安全专家指出，如果明显可以看出短信来自相对正规的商企服务号发出，回复退订一般没有问题。对于非正规的垃圾短信，专家提醒，这类短信回复有害无益，不仅不能达到退订的目的，还可能有潜在风险。“灰色行业里有一种行为被称为‘数据清洗’，包括一些‘响一声’电话，他们的目的并不是期望你回拨，而是证实号码有效。”

至于是否如网友所说，对于收到的商家短信回复0000才能确认成功退订？专家指出，所谓退订代码可以由服务运营者自行设定，具体回复哪组数字或者字母，需要与服务运营者确认。

与此同时，也有专业人士提醒，对于一些正规的商业短信，包括一些运营商套餐，回复0000或者其他的完全退订代码，意味着不再接受这一服务商的所有短信信息，其中也将包括一些应用的验证码信息，做选择时应考虑到这一因素，以避免影响到日常的正常使用。

应对

手机上装拦截软件是可行方法

相关数据显示，2017年通过某知名手机安全卫士拦截的骚扰电话全年共计380亿次，相比2016年的385亿次略有下降；垃圾短信方面，全年拦截量从2013年的900亿条，2014年的600亿条，2015年的300亿条，2016年的173亿条，到2017年的90.85亿条，近年来持续呈直线下降的趋势，反映出主管部门和运营商的相关治理措施已有明显效果。

360反诈骗专家裴智勇指出，不论是垃圾短信，还是骚扰电话，排除恶意诈骗涉嫌犯罪的类别，背后大都出于商业利益而产生。

那么，是否可以通过强制手段，比如限制某个号码不能大量发送短信，或者大量拨出电话？裴智勇指出，技术上不是不可能，但是强行限制可能造成误拦截，有可能造成有用的信息没有送达，因此对于商业短信或者营销电话目前很难采用一刀切的判定方式。对于用户来说，在手机端通过管理软件采取一定的拦截设置相对简单可行，

对于除商业广告外的垃圾短信，相关专业人士表示，目前，用户最便捷的举报渠道是向12321网络不良与垃圾信息举报受理中心反映。 文/本报记者 任笑元 供图/视觉中国

最新

工信部将开展整治

骚扰电话专项行动

工信部表示，工信部高度重视媒体报道的手机不明扣费、垃圾短信、骚扰电话等问题，已组织相关通信管理局、各基础电信企业着手开展三方面的工作：一是督促电信企业立即纠正错收费行为，并要求基础电信企业从下月起以短信方式按月向用户主动推送通信账单信息，让用户明明白白消费。二是立即核实报道所涉具体问题和典型案例，已关停发送垃圾短信的短信端口31个，处置涉嫌营销扰民的电话号码及关联号码82个，约谈涉事企业，责令其全面自查整改。情况查明后，将依法处理违规企业，问责涉事人员。三是举一反三，深入剖析问题根源，堵塞管理漏洞，全面提升运营服务水平，努力为广大人民群众营造良好的信息通信环境。

据介绍，此前，针对骚扰电话问题，工信部已联合十余个相关部门制定了专门方案，近期即组织开展综合整治骚扰电话专项行动。一是加强通信业务和资源管理，严控骚扰电话传播渠道，防止通信资源被用于营销扰民。二是多部门联合行动，强化源头治理，规范各行业商家的业务推销行为，整治营销扰民乱象。三是增强技术防范能力，加强骚扰电话的预警、监测、识别和拦截。对媒体报道所涉灰色利益链条上的相关违法违规行为，工信部将积极配合有关部门依法进行处置。