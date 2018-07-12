中国铁塔7月下旬登陆港股：有望回A 探路新商业模式

中国铁塔7月下旬上市 探路新商业模式

本报记者 倪雨晴 珠海报道

7月11日，港珠澳大桥公网通信项目首次对外公开，此次牵头承建该项目的是中国铁塔公司，工程完结历时3年零2个月。而再过两周，在大工程“秀肌肉”的中国铁塔即将在香港上市，知情人士告诉21世纪经济报道记者：“中国铁塔将在7月26日登陆港股，未来再到A股上市。”

中国铁塔正式运营三年有余，早在2017年就传出上市的消息，最终将IPO时间表定在今年，并有望成为今年港交所规模最大的IPO。按照中国铁塔2014年7月成立时明确的“三步走”战略，它已经完成“快速形成新建能力”“完成存量铁塔资产注入”的前两步，第三步上市也箭在弦上。

一位通信行业资深人士告诉21世纪经济报道记者：“重资产剥离是国企改革的一个重要举措。运营商只做通信类和互联网的业务，但不再涉及重资产投入，让重资产业务通过新型股份公司，以重新创业的形式来进入市场。”

中国铁塔公司确实更像一家创业型公司，正在探索运营商业务之外新的盈利模式。按照此前披露的招股书，其90%以上的业务来自于运营商，如何在通信业务之外拥有更多跨行业的商业模式也成为业内关注的焦点。

上市在即

中国铁塔于2014年7月18日成立，其资产来源于三家运营商剥离的铁塔、机房等通信基础设施，人员也主要来自三家运营商。目前，中国移动持股比例达38.0%，是中国铁塔的第一大股东，联通持股比例为28.1%，中国电信为27.9%，中国国新为6.0%。

对于重资产的中国铁塔而言，上市有不少利好。上市一方面是能够融资，从而降低负债率；另一方面是推进公司现代化管理，各项业务更透明化。

此外，上市也是中国铁塔进行国企改革的好契机，可以吸引社会资本和人才。铁塔公司具创业性质，在通信行业中其业务属于末梢产业，展开业务多样性也需要上市公司的支撑。而此次没有选择A股，而在H股上市，一个原因是没有获得连续三年盈利。根据招股书，在2015年至2017年，中国铁塔分别收入88.02亿、559.97亿及686.65亿元人民币，2015年亏损35.96亿元人民币，2016年和2017年净利润分别为7600万元、19.43亿元人民币。

而中国铁塔是通信业产业链创新的产物，业务分离后，行业准入门槛的形态会发生改变，总体的门槛会降低。前述通信行业资深人士表示，原来如果将物业类、地产类投入的重资产和运营商业务在一家公司完成，那么竞争的焦点就会出现偏离，主要的竞争焦点将会从原来需要创新的互联网和通信业务，转向地产、物业等重资产投入业务。

“但是重资产、物业等业务本身科技创新的含量低，但由于它是底层的基础业务，不太可能有太多的公司分开去做，具备天然的垄断特性。所以，将重资产业务分离的重点还是让运营商聚焦互联网流量和通信的业务。这些业务才是真正需要业务创新和技术创新的，而且也需要加大市场的竞争力度。”他总结道。

盈利模式待考

从业务层面来说，2017年中国移动、中国联通及中国电信分别贡献了中国铁塔53.6%、23.7%及22.5%的收入。在上市后，如何进一步提升利润、找到增长点也是一大考验。

中国铁塔目前拥有的基站数是188万个，但公司不仅仅会局限在传统的通信的业务，由于生存和上市上市发展的需要，创业团队还会加强其他业务品类的开发，其收入来源未来将不会完全依赖运营商。

据记者了解，铁塔最核心的是共享模式。比如社会杆的资源，从前年开始，中国铁塔就开始规划市场化运作，和电网公司签约，和铁路总公司合作，和各省市地公司的路灯管理部门、公安部门战略合作。现在储备了超过1000万的社会站址资源，供给运营商后4G和5G的建设。“原来单独建一个塔体和水泥浇筑的基底要60天的周期，平均造价是14万多，现在可以直接挂上去，不需要再建一个塔了。”

同时，中国铁塔也在将原有的“通信塔”变为“社会塔”，对基站进行升级并共享。另一名知情人士告诉21世纪经济报道记者：“联通新建基站的共享比例达到90%以上，今年中国移动的目标是，新建的基站75%要实现共享。”

目前，中国铁塔已与29个省（区、市）政府签订战略合作协议，共同推进信息基础设施建设。河北、山西、黑龙江等省政府出台文件或省政府领导批示，明确由铁塔公司统筹组织5G规划。

除了运营商业务，铁塔内部人士告诉21世纪经济报道记者，目前中国铁塔在环保、安防等行业领域上进行拓展，比如京津冀地区的雾霾检测等项目。“今年跨行业的收入上亿元，每个月环比2位数增长。并且，在跨行业业务上，今年前四个月的收入已经超过2017年全年的营收。”

事实上，在去年年底中国铁塔就成立了新业务部门，面向十几个行业在多元化经营，营收相比市场大盘还是很小，但是增长很快。

此外，值得一提的是，目前运营商业务对运营商而言，所需要的基础设施不只包括铁塔的业务，还有大量的光纤，甚至包括写字楼宇的业务。可以看到，在具有国企或央企性质的企业里，其固定资产的收益增值甚至要超过其业务收益本身。而事实上，由于公司生存需要或者业务发展的路径依赖，这一类增值收益来得更为轻松，对新兴业务的发展将没有太多创新动力。所以，对于通信行业来说，铁塔公司的成立和上市是变革的起步。（编辑：贾红辉）