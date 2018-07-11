中国电信委任张志勇和刘桂清为公司执行副总裁

来源：人民邮电报

中国电信股份有限公司董事会宣布，委任张志勇和刘桂清为中国电信股份有限公司执行副总裁，于2018年7月10日起生效。

张志勇，53 岁，为高级工程师。

张志勇毕业于长春邮电学院，取得无线电工程学士学位，并取得燕山大学控制工程学硕士学位及挪威管理学院管理学硕士学位。张志勇曾任中国电信集团公司实业管理部总经理、中国通信服务股份有限公司总裁兼执行董事、中国电信股份有限公司新疆分公司总经理及北京分公司总经理。现兼任中国电信集团有限公司副总经理、中国通信服务股份有限公司董事长兼执行董事及中国铁塔股份有限公司非执行董事。张志勇具有丰富的管理及电信行业从业经验。

刘桂清，51 岁，为教授级高级工程师，拥有国防科技大学工学博士学位。

刘桂清曾任中国联通湖南分公司副总经理、总经理及中国联通江苏省分公司总经理。现兼任中国电信集团有限公司副总经理。刘桂清具有丰富的管理及电信行业从业经验。

于该公告刊发之日的中国电信股份有限公司董事会包括杨杰（董事长兼首席执行官）、刘爱力（总裁兼首席运营官）、柯瑞文、高同庆、陈忠岳（皆为执行副总裁）、陈胜光（非执行董事）、谢孝衍、徐二明、王学明（皆为独立非执行董事）。