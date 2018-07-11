中兴通讯对内公布事件进展通报 期待5G时代卷土重来

【环球网科技7月10日报道】日前，中兴通讯发布公告，确认获美商务部暂时部分解禁。据悉，中兴通讯和深圳市中兴康讯电子有限公司已于7月2日收到BIS出口商服务办公室发送的在《美国出口管理条例》第764.3(a)(2)条下的有限授权。

公告称，有限授权自签发之日起生效，有效期截至2018年8月1日。有限授权允许中兴通讯继续运营现有网络和设备;为现有手机提供支持;网络安全研究与漏洞披露;有限资金转移。

目前，中兴方面已经完成了合规解读并对内制定和发布了执行指导。

近日，中兴对内公布了目前危机处理情况，并对目前正在进行的部门管理层更换做了说明。

中兴方面表示，中兴通讯已经支付10亿美金罚款，并准备好4亿美金保证金，已经和美国商务部BIS及托管银行就托管协议条款商定一致，并将已经签署的托管协议提交BIS，待BIS确认签署;经股东大会确认，中兴通讯已经更换全部原有的董事会成员，并组成新的董事会;中兴通讯已经解聘所有高级副总裁及以上级别的高级管理人员级相关人员，任命了新的高层管理团队，聘任了新的高级管理人员。

随着中国电信、中国联通等运营商5G白皮书的发布，国内5G商用化进程提速日渐清晰。美商务部对中兴的暂时解禁，使得中兴作为“5G先锋”获得回到5G圆桌前的机会。而这一回归，或带动中国通信业下一轮的发展高潮。

据股东大会上披露的公司最新情况显示，中兴核心人才并没有流失、现金流的管理有序，大部分研发没有受到严重影响。中兴通讯有信心在禁令解除后，在很短时间内回复到正常状态。中兴已通过累积投票方式选举李自学、李步青等8人为第七届董事会非独立董事，其中李自学被选为公司第七届董事会董事长。

事实上，作为全球少数有能力提供完整5G端到端解决方案，包括无线、有线、核心网、云计算、业务、终端等众多能力的厂商之一，中兴通讯一直是5G的先锋力量。在5G网络的布局方面，中兴通讯不仅对于中国有着重要的作用，包括其他国家在内的国际运营商同样也需要中兴的支持。目前在全球范围内，中兴通讯已与230多个运营商有着紧密的合作，并于全球50家顶级运营商建立了战略合作关系。

早在2017年，中兴就以Leading 5G Innovations的形象频频出现在各大公开场合，也推出了一系列5G创新型产品，仅在2017年，中兴通讯就曾在5G领域取得多项重要突破。2月，发布了5G全系列预商用基站，并首发基于IP+光的5G承载方案Flexhaul; 12月，推出了基于服务化架构的5G核心产品。截止2017年末，中兴拥有5G战略布局专利全球2000件，并在5G标准的制定、网络部署及国家测试节点上，保持强有力的先发优势，已在全球60多个国家部署了110多张Pre5G网络;今年4月，中兴在广州成功打通国内首个基于3GPP R15标准的首个5G电话。中兴通讯在5G技术、标准、市场和产业多个维度处于领先优势，一直坚持并将继续在5G核心技术上高强度投入，是5G领域的超强者。

在今年初于巴塞罗那举行的MWC世界移动大会上，中兴通讯展示了全球第一个5G低频预商用站点，以及全系列端到端的5G解决方案，并与合作伙伴在巴展期间联合进行5G三方IoDT 演示。目前，中兴通讯在5G的网络架构设计、高频通讯以及IOT物联网融合等多个技术领域有着重要的突出贡献，在5G网络芯片方面，中兴通讯也具备7nm工艺制程设计以及开发的能力，同时业界最大容量的5G矢量多处理器高性能基带芯片同样出自中兴。

5G市场即将打开机会的大门，蓬勃的市场需求也给中兴留下了充分的时间来恢复元气。基于历时多年技术研发的基础与领先优势，中兴还将继续引领中国5G的发展。