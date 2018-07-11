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一电信网络诈骗团伙落网 开设多个虚假网络投资平台

一电信网络诈骗团伙落网 开设多个虚假网络投资平台
2018年07月11日 06:26 人民日报
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　　开设“澳融新游”“中辕致富”“祥福在线”等多个虚假网络投资平台作恶

　　一电信网络诈骗团伙在湖南落网(诚信建设万里行)

　　本报记者 王云娜

　　《 人民日报 》( 2018年07月11日 06 版) 　“全新投资模式，投入周期资金自由，不压本金，回报率高，有意请添加QQ……”“利润丰厚，可随时提取……”近年来，诸如此类的投资信息时常出现在网络社交群中。面对高收益的诱惑，“好奇”之下，有人开始小额尝试。一点“蝇头小利”让人尝到甜头，此后逐步加大投入，从几百到几千再到上万。等到最终打算“收手”时，却发现投资平台、介绍人和钱早已一同神秘消失。

　　天津市南开区的刘女士就是这类骗局的受害者，今年4月至5月，在网友推荐下，她在一个叫做“澳融新游”的网络理财平台投资了承诺高回报的理财项目。“我盯着‘骗子’的利息，‘骗子’却盯着我的本金，他们一步步获取我的信任，让我落入精心编织的陷阱。”提起被骗的经历，刘女士震惊中带着气愤。

　　今年6月初，长沙警方与娄底警方在长沙、娄底、湘潭等地抓捕了这场骗局背后的新型电信网络诈骗团伙，40多名嫌疑人全部落网，止付冻结资金120万元。经审讯侦查，除了澳融新游外，这个团伙还拥有中辕致富、祥福在线等多个虚假网络投资平台。日前，记者前往湖南，进行了深入调查。

　　先给一点甜头，再卷巨款消失

　　“群友们都说自己挣了不少。”今年4月，刘女士被微信网友拉进澳融新游网络理财平台的投资群，这个平台号称利润丰厚、随时提取。观察了一段时间后，刘女士也开始跟着投资。

　　“第一次投了200元，一天后就获利5元。我尝试了提现，的确很快到账。”4月10日的第一笔投资让刘女士尝到了一点甜头，也使她放下了戒备之心。从4月17日起，她开始陆续往平台里投钱。其间，又成功提现过一次，这让她彻底相信了这个平台。

　　“等我再想提现，账号却突然被冻结了。”5月中旬，当她想把累计投入的5万多元本金提现时，系统却显示账户因涉嫌套利被冻结。想要解冻，就必须往账号里充值88888元。“平台承诺，解冻后这笔钱将直接进入我自己的账号里。”收到客服回复后，刘女士深信不疑，按照平台要求，把88888元钱打入了某个指定账户。“账户解冻了，而且里面的确有这笔钱。”可令她没想到的是，钱是进了自己账户，但依然不能提现。

　　刘女士再度联系客服，客服又给出了这样的解释：“银行卡信息里没有支行信息，必须补充完善才能提现。要修改银行卡信息，必须再充值188888元。”

　　这一次，有所警觉的刘女士没有直接充值，而是抱着一丝疑虑找到客服。可当她试图跟平台及客服进一步交涉时，平台却注销了，客服也联系不上，介绍的网友也失踪了。“这才知道自己上当受骗了！”她赶忙报了警，可此时她已累计投入14万多元。

　　同是今年4月，湖南省长沙市开福区的张小姐也在网友介绍下，上网投资一款“模式新颖、回报较高”的项目——中辕致富。第一天投资2000元，很快她就挣了1740元。紧接着，她又小投了几笔，挣了1630元。第三天，张小姐想赚一笔大的，往账号里充值了5万多元，可中辕致富的系统却关闭了，钱也取不出来了。

　　“嫌疑人在网上发布投资理财广告，承诺高额回报，吸引受害人注意。”长沙市公安局开福分局刑侦大队副队长戴斌说，受害人往往抱着试一试的态度，先进行小额投资，这时嫌疑人会让受害人尝到甜头。当受害人放松警惕大额投资时，诈骗团伙不仅会修改后台数据，以各种借口阻碍提现，还会将平台突然关闭，卷款消失。

　　拉拢感情行骗，诈骗平台难辨

　　“一开始，我们只是拉拉家常。”刘女士有一个分享优惠券信息的微信群，今年初群里一个网友申请加她为微信好友。“最初群里都是一些熟人，后面人拉人，一下就变成了几百人的大群。可毕竟都是群友，就也没多想。”刚开始，这个网友没有推荐任何项目，只是找话题跟她聊天，分享生活中的大事小情。一来二去，刘女士把这名网友当成了靠谱的熟人，“现在想来，他就是为了拉拢感情，增加信任度。”

　　没过多久，该网友给她介绍了一个“金融盘”项目——澳融新游。“也担心过会上当受骗，所以当时就没答应注册，只同意进群看看。”可进群后，看到群友们聊得热火朝天，大家纷纷分享战果。“我从群里加了好几个人私聊，他们都说自己挣了钱。”刘女士动了心，开始陆续往澳融新游的网上平台充钱。

　　“可平台关闭后，这些人也都消失了。他们要么是‘骗子’，要么是‘骗子’雇来的‘托’。”刘女士感到十分委屈，“骗子利用社交平台发布虚假诈骗广告、公然建群行骗，让我们这些老实人防不胜防。”

　　刘女士说，一开始她也留了心眼，登录平台时也认真观察了一番，可这个平台的网页制作精美高端，还注明了公司注册地址、联系电话等基本信息，就连理财产品的购买模式都和大金融机构如出一辙，“网站看上去很正规，有很强的蒙蔽性，我们普通人，哪里辨别得出这是虚假诈骗网站？”刘女士既愤怒又困惑。

　　谋划联动机制，探索实时止付

　　“受害人银行卡里的钱通过银联进入第三方支付公司，再经过第四方支付公司到达第五方支付公司，最后通过第五方支付公司进入犯罪嫌疑人的账户。”长沙市公安局开福分局刑侦大队反电信诈骗中队中队长周辉介绍，受害人报案后，民警立即向长沙市公安局反电信诈骗中心汇报，请求对受害人资金实时止付，但由于受害人资金全都来源于第五方支付公司“鑫汇宝”，无法止付成功。

　　“为了减少受害人损失、找到更多的受害者，我们从嫌疑人银行流水往上调查溯源，通过每一个环节中不同的流水号，追踪钱款的来源账户。”周辉说。反电诈中队来到位于深圳的“鑫汇宝”公司，对嫌疑人账号进行了止付。从这家公司入手，前往位于多个城市的第四方支付公司、第三方支付公司，获取相关数据信息。目前，警方已联系银联总部，并办理相关手续，即将找到此案中更多的受害人。

　　“公安机关抓到了这些‘骗子’，为我们受害人出了口恶气，也避免了更多的人上当受骗。”刘女士说。如今，犯罪分子已经落网，即将受到法律制裁。

　　“受害人一键充值、嫌疑人一键收款，我们在办案取证时却‘跑断腿’，大大降低了办案效率。”周辉建议，有关部门加大对第四方支付及其下游企业的监管力度，督促它们在方便商户的同时，加强对商户的审核管理，避免为诈骗团伙违法犯罪提供便利。同时，建立公安机关与互联网支付企业的联动机制，一旦发生电信诈骗案件，能通过反电诈中心实时止付，最大限度地减少受害人损失。

　　严格网络监管，加强信息保护

　　网络理财投资诈骗之所以泛滥，一个重要原因在于违法门槛低、成本低。

　　“目前，网络理财投资诈骗已经形成了一个黑色产业链。”一位接受采访的专家表示，网络注册门槛低、费用低，而网站监管还不到位，一些专门为诈骗团伙制作网站的专业公司开始在线上线下活动。通过操控网站后台，诈骗团伙可以随意修改数据，“让你挣你就挣，让你亏你就亏”。

　　对此，这位专家认为，当下需要进一步加大网络监管力度，及时查处一些看似“高大上”、实为骗局的网站。同时，要加大对诈骗黑色产业链的打击力度，不让任何一个环节漏网。

　　个人信息泄露是新型电信网络诈骗屡禁不绝的根本原因。据业内人士介绍，通过购买个人信息，诈骗团伙实现了“精准施策”。例如，针对关注理财投资的老百姓，“骗子”会极力向他们推荐“金融盘”等诈骗平台；针对游戏玩家，“骗子”会制作虚假游戏平台，实施诈骗。加强对互联网企业保护个人信息的法律约束，有助于更好地将个人信息保护起来。

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