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小米上市两天交易数据：成交金额力压一哥腾讯

小米上市两天交易数据：成交金额力压一哥腾讯
2018年07月10日 18:54 证券时报网
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　　证券时报记者 胡飞军

　　上市两天内，小米（01810,HK）出尽了风头。

　　来自公开市场数据，7月9日上市首日，小米以76.82亿港元成为香港股票市场中成交金额最大的股票，成交金额超越腾讯（00700,HK）。

　　今天（7月10日），伴随着加入恒生指数预期、大型投行唱好等利好，小米股价扭转破发颓势，重回发行价（17港元/股）上方，创下19.34港元新高，以19港元/股收盘。

　　从股票角度而言，小米近两日波动巨大，波幅高达20.88%，衍生了不少交易机会。而衍生品市场上，此前港交所就公告会在小米上市当日同步推出股票期权及股票期货。

　　港交所行政总裁李小加在7月9日表示，小米上市第一天推出小米衍生品，意在给市场削峰平谷，满足不同投资者的需求。

　　数据显示，近两日小米的股票期权及期货也成交活跃，期权共成交16666张，期货共成交1928张，期货对应名义市值约3000万港元。

　　目前小米的股票质押率已经高达70%，融券资源高度集中在机构手中，有机构人士认为，普通投资者可以利用期权、期货进行快捷的对冲，同时提升资金利用率。

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