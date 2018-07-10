安徽首例“呼死你”黑产链告破:解除8万个被骚扰号码

来源：合肥警方

经过两个多月的连续奋战，一支由合肥市公安局网安支队、刑警支队和蜀山公安分局精干警力组成的专案组，先后奔赴广东、湖北、湖南、山东等11个省进行取证抓捕，行程数千公里，成功摧毁一条从制作“呼死你”软件到使用、贩卖进而非法牟利的黑色产业链，抓获7名犯罪嫌疑人，缴获作案手机230个，电话卡3000余张，作案电脑12部，封停“呼死你”平台服务器1个，解除被骚扰号码8万余个，初步核实涉案金额500余万元。

雷霆出击，“呼死你”敲诈下线落网

2018年春节期间，合肥市多家餐饮连锁酒店报案称：店内订餐电话被“呼死你”软件打爆，致使订餐量呈断崖式下跌，严重影响了饭店的正常经营和市民的正常消费，之后嫌疑人发送微信付款二维码到受害人手机，每部电话索要200元到500元不等的赎金，饭店付款后订餐电话恢复正常。

突然在短时间内集中发案，且覆盖面广、手段新颖、性质恶劣，该类案件引起了合肥警方的高度关注，合肥市公安局随即成立由网安支队、刑警支队和蜀山公安分局组成的联合专案组展开侦查。因为事关民生，民警与报案人一一见面进行核实，详细询问案发具体经过，通过对上千个涉案手机号码和付款二维码的层层梳理，最终研判结果指向福州人刘某津。

就在专案侦查工作紧锣密鼓进行时，嫌疑人刘某津仍在疯狂作案。为了不贻误战机，专案组民警连夜驱车赶往福建省福州市开展工作。在当地公安机关的协助下，犯罪嫌疑人刘某津的作案窝点浮出水面——福州市仓山区某小区22栋404室。

3月19日17时，专案组民警经过两天两夜的守候，在住处将正在作案的犯罪嫌疑人刘某津抓获，现场缴获作案手机150余部、作案电话卡3000余张，作案台式电脑一台，作案用“呼死你”软件2种。

“我们抓获他的时候，他正在家里一边看电影一边操作”，专案组民警陆宇介绍，“房间内桌子上的一百多部手机正在对外不停的呼叫”。

经审讯，犯罪嫌疑人刘某津（男，30岁，福建省福州市人）交代其在网上购买“安卓云呼”等呼叫软件，自2017年12月以来，拨打全国各大饭店商户的订餐电话，对商家进行不间断骚扰之后，其再用微信或手机联系商户索要解除费用，实施敲诈勒索的行为。截止被抓获前，共敲诈商家付款400余笔，涉案金额20余万元。

在侦破刘某津敲诈勒索案的同时，专案组发现，该案的主要作案工具——“安卓云呼”，危害计算机信息系统安全，经常被不法分子利用，甚至被一些黑恶势力用于实施非法追债、打击报复和敲诈勒索等犯罪行为，现实危害巨大。专案组立即围绕刘某津的上线人员开展工作，对相关涉案人员进行抓捕。

抽丝剥茧，多名软件代理商系数落网

刘某津归案后，专案组据其供述，结合数据进行研判甄别，很快梳理出以黄某（男，30岁，广东省化州市人）为核心的贩卖“安卓云呼”软件的多名中间层代理商，分别位于深圳、黄冈、潜江等地。专案组民警立即奔赴上述地点对涉案犯罪嫌疑人实施抓捕。

4月20日，贩卖“安卓云呼”软件给刘某津的犯罪嫌疑人汪某帆（男，23岁，湖北省潜江市人）在湖北省潜江市落网。

5月4日，犯罪嫌疑人黄某（男，30岁，广东省化州市人）在深圳市龙华区的住处被专案组民警抓获。

5月9日，犯罪嫌疑人田某（男，30岁，湖北省蕲春县人）在湖北省黄冈市蕲春县的家中落网……

黄某等4名贩卖软件代理商归案后，交代了通过“安卓云呼”的充值网站进行代理充值，随后又将“安卓云呼”软件高价贩卖给下线人员刘某津等人牟取暴利的犯罪事实。

斩草除根，上游黑色产业链被彻底摧毁

为获取确凿的证据，合肥市公安局网安支队抽调精干力量对“安卓云呼”的充值网站进行远程勘验，12名网安鉴定人员经过48小时连续勘验共提取、固定2万多个页面数据。通过层层剖析，最终锁定网站管理员刘某（男，29岁，湖南省汉寿县人），此时正位于湖南省张家界的山区中。

专案组迅速组织20名抓捕警力，经过一天一夜的地毯式搜索，于2018年5月14日当天，在张家界一林区临时搭建的简易房内将犯罪嫌疑人刘某抓获。据刘某交代，此处为“安卓云呼”软件的网络营销地点，其职责是使用充值平台进行营销，同时雇佣山东籍男子杨某森进行软件制作和维护。

就在民警押解犯罪嫌疑人刘某回合肥的途中，鉴定组反馈“安卓云呼”的充值网站突然打不开了，专案组怀疑杨某森被惊动了！将刘某送进看守所后，抓捕组民警立即调转车头，直扑山东省淄博市。5月18日，抓捕组民警在当地警方的配合下，在山东省淄博市博山区山头镇杨某森（男，21岁，山东省淄博市人）的家中将其抓获。

至此，这个从使用到贩卖再到制作“呼死你”软件的黑色产业链被专案组彻底摧毁。

审讯中，据犯罪嫌疑人杨某森交代，刘某雇佣其进行软件的编写、升级和网站的维护，他在大量手机内装载安卓云呼的App后，这些手机卡号就形成一个巨大的主叫号码池，在软件上选择被呼号码后，号码池内在线的所有主叫号码就会形成交叉呼叫，进而对目标号码进行不间断拨打骚扰。

据专案组初步统计，2017年3月至该团伙被摧毁，安卓云呼平台通过“呼死你”软件注册App用户60余万个，共呼出号码2800余万次，累计收款500余万元，刘某和杨某森非法获利近50余万。

目前，刘某津因涉嫌敲诈勒索罪，刘某、杨某森等6人因涉嫌破坏计算机信息系统罪被合肥警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

原题为：《破局！合肥警方摧毁安徽省首例“呼死你”黑色产业链 》