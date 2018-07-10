新浪科技> 电信 > 正文

分析师上调亚马逊股票目标价 1850美元调至2000美元

分析师上调亚马逊股票目标价 1850美元调至2000美元
2018年07月10日 18:05 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　TechWeb报道，7月10日消息，据国外媒体报道，亚马逊股价在过去的12个月上涨了近78%，但在分析师看来，亚马逊股价在未来还将继续上涨，已将其股票目标价上调至2000美元。

　　分析师上调亚马逊股票目标价 由1850美元调至2000美元

　　此番上调亚马逊股票目标价的，是华尔街GBH Insights的分析师丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives），其在近日的报告中，将亚马逊股票的目标价由此前预计的1850美元上调到了2000美元，较此前的目标价上调了8.1%。

　　在本周一美国股市收盘时，亚马逊股价为1739.02美元，丹尼尔·艾维斯给出的2000美元的目标价，较之是高出了15%。

　　丹尼尔·艾维斯将亚马逊股票的目标价上调至2000美元，是基于多方面的原因。首先是主营业务电子商务的继续发展，丹尼尔·艾维斯预计2019年美国一半的电子商务会在亚马逊，届时其市值可能也会接近1万亿美元。

　　除了电子商务，云服务业务的快速发展也是丹尼尔·艾维斯上调亚马逊股票目标价的一个重要原因，他在给客户的报告中就表示，消费服务方面的增长和云计算服务的强大，将在未来的一年转化成巨大的盈利能力。

　　丹尼尔·艾维斯上调亚马逊股票目标价的另一个原因，则是Prime会员服务，Prime会员每年支付119美元，就可享受免费送货等各种福利，他们是亚马逊最赚钱的客户，而在上个月，亚马逊已宣布将Prime会员的福利扩大到其收购的全食超市，在全部的466家全食超市都将享有一定的折扣。

亚马逊目标价
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有