分析师上调亚马逊股票目标价 1850美元调至2000美元

TechWeb报道，7月10日消息，据国外媒体报道，亚马逊股价在过去的12个月上涨了近78%，但在分析师看来，亚马逊股价在未来还将继续上涨，已将其股票目标价上调至2000美元。

分析师上调亚马逊股票目标价 由1850美元调至2000美元

此番上调亚马逊股票目标价的，是华尔街GBH Insights的分析师丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives），其在近日的报告中，将亚马逊股票的目标价由此前预计的1850美元上调到了2000美元，较此前的目标价上调了8.1%。

在本周一美国股市收盘时，亚马逊股价为1739.02美元，丹尼尔·艾维斯给出的2000美元的目标价，较之是高出了15%。

丹尼尔·艾维斯将亚马逊股票的目标价上调至2000美元，是基于多方面的原因。首先是主营业务电子商务的继续发展，丹尼尔·艾维斯预计2019年美国一半的电子商务会在亚马逊，届时其市值可能也会接近1万亿美元。

除了电子商务，云服务业务的快速发展也是丹尼尔·艾维斯上调亚马逊股票目标价的一个重要原因，他在给客户的报告中就表示，消费服务方面的增长和云计算服务的强大，将在未来的一年转化成巨大的盈利能力。

丹尼尔·艾维斯上调亚马逊股票目标价的另一个原因，则是Prime会员服务，Prime会员每年支付119美元，就可享受免费送货等各种福利，他们是亚马逊最赚钱的客户，而在上个月，亚马逊已宣布将Prime会员的福利扩大到其收购的全食超市，在全部的466家全食超市都将享有一定的折扣。