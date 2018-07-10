工信部调查手机“黑卡” 约谈两家违规虚拟运营商

来源：工信微报

原标题：工信部就手机“黑卡”开展调查处理

7月10日消息，近日媒体针对手机“黑卡”进行了报道，工业和信息化部网络安全管理局第一时间组织属地通信管理部门对报道反映情况进行了认真调查。从调查情况看，主要反映出两方面问题：一是三五互联、中麦控股等个别移动通信转售试点企业（虚拟运营商）未能采取有效措施落实电话用户实名登记管理要求；二是部分不法分子利用各种途径收集已经办理了入网实名登记手续的电话卡，通过路边摊贩或微信、淘宝等电商平台进行二次售卖。

针对上述情况，工信部网络安全管理局立即采取措施：一是约谈三五互联、中麦控股两家违规虚拟运营商，要求两家企业针对实名登记、渠道管理等方面暴露出的薄弱环节和突出问题，尽快采取有效措施整改到位，并举一反三，抓紧完善内部管理机制和技术管控手段。二是召开专题会议，对微信、淘宝等电商平台进行重点监管提示，要求相关平台企业严格遵守有关管理规定，加强人员力量，采取有效措施，组织对微信、QQ、淘宝、天猫等网络平台进行全面清理，加大对平台商铺违规销售电话卡及相关违法信息的监测处置力度。三是要求三家基础电信企业加强技术监测和大数据分析，对异地批量开卡销售、诈骗高发区域异常售卖等行为加大监测预警和态势分析，对疑似诈骗号码及时通报公安机关依法处置。

下一步，工信部网络安全管理局将继续督促相关企业持续从严做好电话用户入网实名登记工作，依法加大对各类电商平台、网络销售渠道违规销售电话卡的监测和处置力度，对发现的手机“黑卡”及时会同公安机关依法从严打击处理，切实维护广大用户合法权益。