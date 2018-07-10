为应对中国厂商的冲击 李在镕将重组三星手机

【环球网科技记者 王楠】日前，据外媒报道称，三星电子副会长李在镕最近表示将会重整三星智能手机部门，为其注入新活力，并对即将推出的Galaxy Note 9做出重要改变。

外媒指出，由于三星在智能手机市场的接连表现令人失望，令其不得不重新大刀阔斧对其智能手机业务部门进行整改。

根据Strategy Analytics发布的研究报告指出，三星的Galaxy S9是继Galaxy S3之后表现最差的智能手机，三星的市场份额也因此下降了0.1%，而来自中国的华为和小米其市场份额在此期间上升了1.6%。

此外，最近有报道称，苹果(Apple)的iPhone 8销量超过了三星的Galaxy S9。这让三星方面感到担忧，而现在这家韩国科技巨头将采取新的措施来应对低迷的智能手机市场。

近日据外媒消息称，三星计划在明年推出三款新的Galaxy S 智能手机，包括Galaxy S10、Galaxy S10+ 和一款价格较低的Galaxy S10。后者预计将是首款入门级Galaxy S 机型。据悉，Galaxy S10+ 将采用后置三摄像头系统和前置双摄像头系统。据了解，后置三摄像头系统中将使用跟S9+ 一样的广角镜头和长焦镜头，并且会加入一个全新的120° 超广角镜头。并且新机将采用屏下指纹识别，以及类似Face ID 的3D 面部识别功能。除了这两种生物识别选项，三星似乎正在计划去除虹膜识别。

同时，外媒指出，三星的高管正在重返全球硬件开发领域。有消息称日前李在镕对管理层进行了重大改革，任命Park Gil-Jae担任三星总部全球硬件开发主管，此前Park Gil-Jae负责高端Galaxy S和中端Galaxy A系列智能手机的开发。