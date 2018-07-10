小米香港上市“破发”生不逢时？市场估值不确定

本报驻香港特约记者 凌德 本报记者 倪浩 甄翔

中国智能手机制造商小米集团9日在香港挂牌上市。由于市场对其估值的不确定性以及中美贸易摩擦不断升级对股市的影响，这宗香港两年来最大的上市交易“出师不利”，小米当日盘中一度跌近6%，收盘报16.8港元，低于此前定下的17港元的发行价。

市场对小米估值并不确定

数据显示，小米9日开盘价即比发行价17港元下跌2.35%，早盘交易一度跌去5.9%，但晚些时候收回大部分跌幅，收盘股价较发行价跌去1.18%。全天数据统计，此次小米首次公开募集资金约47亿美元，估值约540亿美元。路透社援引消息人士的评价指出，许多潜在投资者仍将小米视为一家纯硬件厂商，而不是小米自己所宣称的硬件加互联网服务企业。

手机中国联盟秘书长王艳辉接受《环球时报》记者采访时说，小米集团挂牌首日股价表现正常，虽然全天处于破发状态，但小米集团估值低于互联网企业，高于手机硬件企业，市场还是相当公正和客观。王艳辉认为，市场目前最为纠结的是对小米公司业务性质的界定不统一，认为其既不是纯粹的互联网企业，又不是纯粹的硬件企业。“小米集团的基本盘是手机制造，这是一个充分竞争的市场，所以目前市场给予小米集团的估值还是相当不错的。”

香港耀才证券研究部总监植耀辉认为，小米估值仍然偏高，其互联网业务比例不足，净负债过千亿的基本面，难以支撑起目前的估值。

此前小米估值在500亿-1000亿美元之间，而实际发行价下降了一半左右，开盘又破发，有分析认为，这说明投资者认为小米的股价相对于腾讯和苹果来说还是偏高。不过支持小米的分析人士指出，长期来看，小米在中国、印度等关键市场的表现以及向物联网等新市场扩展业务的前景仍然看好，这有助于巩固投资者对公司价值的认同。

遇股市低潮“生不逢时”

路透社认为，小米集团上市“生不逢时”，目前正值香港股市低潮，恒生指数跌至九个月新低。香港财政司司长陈茂波则安慰市场称，最近中美贸易摩擦令整体投资市场 气氛受到影响。因此，不必对小米集团的破发担心。

近来中美贸易摩擦持续，美国和中国先后于上周五宣布对对方价值340亿美元的商品施加关税，震动全球股票市场，加上小米整个招股过程充斥大量质疑声音，以及小米宣布暂缓CDR回内地A股上市，市场人士普遍看淡其上市后表现，小米的暗盘上周五也以低于招股价5%收市。

美国有线电视新闻网9日分析称，小米香港上市正逢中美贸易摩擦不断升级之际，美国国内有声音认为，中国的科技雄心和对美贸易顺差令美国感到担忧。持续的贸易摩擦令中国内地和香港的股市承受较大压力，周一之前，港股大盘已经较六月初下跌约10%。小米CEO雷军周一也认为小米选择上市的时机并不理想。不过，中国内地和香港股市9日飘红。上证综指收复2800点，截至收盘收涨2.47%报2815.51点，创25个月来最大单日涨幅，香港恒生指数当日收盘升1.3%至28,688.50点。

下半年港股科技企业风向标？

有分析称，小米这次以“同股不同权”方式在香港上市，为香港股市揭开历史新一页。较早前，小米在香港的招股共录得8.5倍的超额认购，打破了2011年以来港股大盘股(集资超过400亿港元)认购倍数的最高纪录，并获得众多机构投资者及超级富豪参与。

路透社指出，小米上市本身被外界视为美团点评等科技企业下半年密集登陆港交所的风向标。小米上市表现疲软，这意味着短期来看寻求港股上市的科技企业将面临挑战。针对小米9日登陆港股表现，港股彭博旗下的分析师安西亚·赖表示，积极寻求上市的科技公司应当采取更审慎的方法。

王艳辉则认为，小米集团是一家富有争议的公司，所以市场观点分歧比较大。但小米集团的情况并不具普遍性，因此不会影响在小米集团之后准备在香港申报上市的科技企业。

金融数据企业Wind数据显示，截至2018年7月4日，港股今年共新增103家上市公司，远超A股和美股。普华永道最新发布的报告预计，今年全年将有220家企业赴港上市，集资总额预计将达到2000亿~2500亿港元，使香港有望再次成为全球最大的IPO市场。▲