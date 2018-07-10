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英特尔辟谣：与苹果的5G计划没有更改

英特尔辟谣：与苹果的5G计划没有更改
2018年07月09日 15:26 环球网
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　　【环球网科技综合报道】7月9日消息，此前有消息称：2020年iPhone将弃用英特尔的5G调制调节器。随后，英特尔就否认了此消息，并辟谣。该公司发言人向VentureBeat 表示：“英特尔2018~2020 年的5G 客户服务和路线图没有发生变化，我司仍将致力于自己的5G 计划和项目”。

　　当被问及这是否意味着苹果是英特尔5g调制解调器的客户时，发言人称“此前发布的关于iPhone将弃用英特尔的5G调制调节器的消息是不准确的。”

　　据了解，英特尔之前在开发一款名叫“Sunny Peak”调制调节器，而这款产品主要是为苹果所准备的。收到通知后，因特尔已停止该项目相关工作，转为改进产品，试图为2022年的苹果提供更好的5G调制解调器。

　　更新后的报道解释称，Sunny Peak 其实并非5G Modem，而最初的报道称该芯片集合了5G、Wi-Fi 和蓝牙。

　　实际上，这款未宣布的组件只是一颗整合了Wi-Fi 和蓝牙、支持802.11ad WiGig Wi-Fi 的芯片，它不过是遇到了工程上的问题而已。

　　最近几个月，英特尔与苹果之间的关系成为了关注焦点。据报道，苹果已将联发科视为英特尔5g调制解调器的替代供应商，而在未来几年内，苹果或许会将Mac 上的英特尔处理器，换成自家研制的芯片。

　　不过，到目前为止，苹果并未停止使用英特尔的产品。并且据媒体报道，苹果将在今年的推出的iPhone中继续使用英特尔调制解调器。事实上，苹果通常不对外评论其与零部件供应商的关系，并且经常限制这些供应商对外公布他们与苹果的合同细节。（李文瑶）

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