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央视：没完没了的电话推销，为啥只能接听不能回拨？

央视：没完没了的电话推销，为啥只能接听不能回拨？
2018年07月10日 10:23 央视新闻
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　　请问您买房吗？买保险吗？需要贷款吗？

　　估计很多人都接到过类似的推销电话，让人不堪其扰，却又无可奈何。那么，推销电话如何演变成了骚扰电话？到底是什么人，用什么方式在打我们的电话？他们又是怎么知道我们的个人信息的？这些泛滥的骚扰电话又该怎么管呢？央视《焦点访谈》记者深入骚扰电话大本营，进行了调查。

　　电脑系统拨号 每人每天能打几百个电话

　　推销电话，手机用户大都不会感到陌生，很多人一天会接到十几个甚至二十几个推销电话。这些推销电话很神奇，可以外呼，回拨却不行，要想回拨，电销人员会另外留一个手机号码。只能接不能回，这是如何做到的呢？

　　记者在一些招聘网站上查询“电话销售”岗位，发现不少招聘单位打出了双薪提成、年底双薪等等听起来相当不错的薪资待遇来吸引用工，而对此需求量较大的领域，则主要集中在保险、理财、房产、教育培训等销售行业。

　　记者首先来到一家房产销售公司。这家公司规模并不算大，有十来个工位，电销人员每人面前一台电脑，他们戴着耳机，不停地在通话，却并没有看到他们用座机或者手机进行拨号。

　　有工作人员告诉记者，他们是通过电脑系统进行拨号，而不是人工机械拨号，因此可以实现一人一天拨打几百个电话。

　　每日指标有要求 拨打7小时通话3小时

　　另一家做电话保险销售的公司，规模则要大得多，总共五层的办公区中，四层都是这样的电话销售工位。有工作人员告诉记者，不算管理者，光打电话销售的就有600多人，他们今年的目标是做到1000人。

　　记者看到，在通话中的电话销售人员语速很快，有的手里拿着稿子，有的照着电脑上的文字，嘴上滔滔不绝。据介绍，他们有自己一套专门的话术，每天还有通话时长的指标要求，包括拨时要求，上午3个小时，下午4个小时，一共7个小时，并要求每天跟别人通话累计不低于3个小时。

　　据了解，规定每天基本的通话数量和时长是许多电销公司的要求。为了完成每天的通话任务，电销人员就得不断去接打，还得想办法让对方不挂电话。

　　同样地，这家保险公司也不需要人工拨打电话，五六百名电销人员对外拨号都由电脑系统自动操作并进行分配。一位刘姓电销从业人员告诉记者，电脑自动拨号，拨通了之后，系统会自动找到话务员，话务员就自动接听，不能自己控制。大概同一时间，拨50多个号出去是没有问题的。当然，大部分人听到是电话销售的，会直接把电话挂断，在小刘看来，成功还是很难的。

　　自动群呼无上限 电销成本低出单就赚钱

　　电话销售的成功率并不怎么高，那为何采用电话推销的公司还不少呢？小刘告诉记者，电话销售只要接一个电话专线进来就行了，基本上都是不封顶的套餐，每个月可以随便打。电话销售人员拿的都是底薪加绩效、加提成的模式，实际上它的人工成本是非常低的。

　　记者接连走访了多家电销公司进行调查，利用电脑系统自动群呼，是这些电销公司的通用手段，拨打容易、成本又低，一旦出单就能赚钱。而大量的推销电话不请自来，令广大手机用户实在不胜其烦，不堪其扰。

　　客户数据来源：免费赠险、App个人资料

　　那么，推销电话打给谁？客户资源哪里来？对此，这些电销公司也有自己的法子。

　　记者看到，在电销人员的电脑系统里，手机用户的信息一目了然。通常拨打过的客户信息，会被电销人员保存到自己的客户资源库里，之后还需要反复打。

　　此外，因为通过电脑拨号，显示的号码往往变来变去，电话用户很不容易辨别。除了追着老客户反复打，电销公司的客户资源还会不断进行更新。一名工作人员告诉记者，对于电销来说，数据就是生命，是粮食，因为有数据才有业绩，客户资源除了自己本身的一些数据库，剩下是一般质量的数据，数据来源是买的。

　　据了解，电销公司的客户来源主要有两个渠道：一是免费的赠险渠道，二是一些网络App平台留下的个人资料。

　　中介服务机构漫天撒网打电话拉客，是一种行走在灰色地带的营销模式。一家公司给你打一两个电话，没偷没骗，好像也不是什么大事。但是，社会上众多的销售机构都这么干，对用户来讲就不胜其烦、不胜其扰了。这种不请自来的骚扰电话已经成为社会公害，与其说是在提供服务，不如说是令人生厌的反服务。在一个诚信社会中，商家应该靠品质、靠服务、靠信誉来赢得客户，而不是强行推销。至于那些为了所谓精准营销而搜集、买卖、泄露公民个人信息的行为，则已经触犯了法律。

　　那么，对于电销企业的任性行为就没有办法了吗？电销企业进行高频、批量外呼业务使用的都是什么号段？对开展这种业务的单位有没有限制和约束？用户信息又是如何被大肆泄露的？央视《焦点访谈》将继续关注。

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