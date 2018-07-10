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特朗普公布大法官人选：或将彻底废除“网络中立”

特朗普公布大法官人选：或将彻底废除“网络中立”
2018年07月10日 09:59 新浪科技综合
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　　来源：cnBeta

　　据外媒报道，当地时间7月9日，美国总统特朗普提名Brett Kavanaugh为最高法院大法官Anthony Kennedy的接替人选。特朗普在其发布的声明中表示Kavanaugh是一位无可挑剔的人选。自小布什执政时代起，Kavanaugh一直任职于华盛顿特区巡回美国上诉法院。

　　虽然这位法官工作表现不俗，但他在针对科技政策问题的做法却存在一些争议。从其过往的裁决来看，Kavanaugh对科技领域的态度相当保守。

　　而这却可能会成为最让网络中立支持者担心的。2015年，在FCC一场关于网络中立的听证会上，Kavanaugh发表了一份重要异议。他指出，虽然网络中立规定是有史以来最重要的法规之一，但它却是非法的、必须被取消。原因有二：FCC没有明确授予制定规定的权力，因为实施该规定构成越界行为；限制互联网服务供应商的行为无异于侵犯它们的编辑酌情权，而这违反了宪法第一修正案的保护规定。

　　上周，参议员Chuck Schumer连发数条推文指责Kavanaugh认为FCC网络中立让数百万消费者受益是违宪的看法是站在利益那头的表现，而不是像他自己所说的捍卫所有美国人的权利。

　　此外，Kavanaugh还表现出了对美国政府元数据监控行动的支持。他曾写道：“政府的元数据收集项目完全符合《第四修正案》。”在Kavanaugh看来，收集记录并不违法，因为这些数据都是通过第三方获取的，另外根据以往的案例法，这些收集行为并不构成不合理收集。

　　如果最终Kavanaugh成为美国新一任最高法院大法官，那么他对互联网的影响将可能会持续数十年时间。

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