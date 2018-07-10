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匆匆十一载 告别电信业：中国联通总经理陆益民离任

匆匆十一载 告别电信业：中国联通总经理陆益民离任
2018年07月10日 09:03 新浪科技综合
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　　来源：C114通信网

　　据知情人士透露，中国联通总经理陆益民已于上周五离任，告别了效力11年的中国联通。

　　中国联通相关人士在接受C114垂询时确认了此事。不过，中国联通官网尚未进行信息更新，目前也尚未明确陆益民的接任人选。

　　据悉，陆益民将出任中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“中国通用”）总经理。中国通用成立于1998年3月，是在6家原外经贸部直属企业基础上组建的国有独资公司。

　　与绝大多数电信业资深高管不同，陆益民并非电信行业出身。

　　公开资料显示，陆益民曾在中共中央办公厅秘书局工作，自1992年起先后任信息处理室副主任及主任，2001年起任专职副局级秘书，2005年起任专职正局级秘书。

　　2007年12月，陆益民加入中国网络通信集团公司担任高级管理职务；随后，陆益民出任中国网通集团党组副书记。在2008年的电信业重组中，中国联通和中国网通合并，正式组建中国联合网络通信集团有限公司。陆益民先后出任公司总经理及副董事长，联通红筹公司总裁、执行董事，中国联合网络通信有限公司 （“联通运营公司”）董事及总裁等职位。

　　在去年开始的中国联通混改中，陆益民获选举为中国联通第六届董事会非独立董事。

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