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继互联网无人机后：Facebook又砍掉一无人机通讯项目

继互联网无人机后：Facebook又砍掉一无人机通讯项目
2018年07月10日 08:46 新浪科技综合
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　　相关消息：Facebook停止开发互联网接入无人机 转向底层技术

　　来源：cnBeta

　　社交巨头有许多无人机项目，比如Aquila和Tether-tenna，后者在2017年5月召开的F8开发者大会上首次与大家见面。作为一款直升式无人机，Tether-tenna设计用于在紧急情况下取代无线通讯基站。然而在试验了几个月后，Facebook最近还是决定砍掉了该项目。一名发言人表示：“作为一个概念验证项目，我司在2017上半年的F8大会上演示和评估了它”。

　　在F8 2017大会上，Facebook连接实验室负责人Yael Maguire演示了Tether-tenna原型机的起降、悬浮和着陆。

　　然而它不是该公司进一步追求的目标，因其选择了将精力集中于持续的发展和进步上，比如地面立体测绘（Terragraph）、毫米波、以及高空通信平台系统（HAPS）等项目。

　　Facebook连接团队参与了一些概念项目的证明（比如这一个），他们将之视作一款优秀的学习工具。

　　当蜂窝基站基础设施损坏的时候，Tether这样的直升式无人机，可以像放气球风筝一样，顶替起光纤和电力线路的工作，在数百英尺的高空为附近提供通信覆盖。

　　Facebook在F8 2017期间拿出了自家设计的天线，但无人机部分主要还是一家名叫Everfly的小型初创企业打造的。

　　据Recode去年爆料，Everfly脱身自一家名叫Otherlab的研究创新企业。

　　Everfly CEO Mikell Taylor在接受外媒The Verge采访时表示：

　　参与过Facebook项目的Otherlab团队，试图推出一家专注于将该技术商业化、以拓展其应用的初创企业。

　　然而我们未能获得任何资金支持，导致该团队在去年夏天被解散。

　　Mikell在F8 2017舞台上表示，Tether-tenna希望为最需要它们的人提供“连续几个月”的连接，其中无人机可续航24小时。

　　但他也表示，项目仍处于发展的早期阶段，并且存在着挑战——特别是Tether-tenna正在使用可能会成为其阻碍的高压线路。

　　与Aquila相比，Tether-tenna的尺寸要小得多。不过从Facebook最近的决策来看，该公司确实不希望在空中硬件上耗费太多资源。

　　[编译自：The Verge]

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