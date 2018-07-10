康佳混改：彩电业务独立运营 成立半导体事业部

康佳混改：彩电业务独立运营寻找战略投资，成立半导体事业部

澎湃新闻记者 周玲

7月9日，康佳集团旗下的彩电业务宣布改制为独立子公司，并提出2020年实现300亿元营业收入的新目标。

今年5月份，康佳集团宣布战略转型，做产业投控平台，旗下的实体业务要进行混改。

据介绍，今年1月份，深圳康佳电子科技有限公司（康佳电子）正式成立，它装入的是康佳彩电业务，未来以康佳电子为主体推进混合所有制改革。

在7月9日下午的发布会上，康佳电子科技有限公司董事长兼总裁常东介绍，华侨城是康佳集团的第一大股东，华侨城今年要求80%的二级企业都进行混合所有制改革。他表示，目前康佳电子仍由康佳100%控股，但正在积极寻找战略投资。

常东透露，康佳电子与下游渠道商、上游内容商及面板厂或者非公有制基金公司等都有进行资本合作的可能性，以促进产业链垂直一体化。另外，员工持股方案也在设计中。

康佳集团总裁周彬在发布会上表示，希望彩电业务独立运营后能够优化业务模式，同时积极推进混合所有制改革。“混合所有制改革，包括引入战略投资者、员工持股等，资产重新优化。混改将给康佳彩电业务跨越式发展提供新动力。”

常东介绍，为了保持彩电业务的竞争力，康佳电子将在半导体、物联网、人工智能三大领域加大研发投入，“核心技术的智能发展，物联网才能得以实现。物联网是一个新的技术领域，和传统的不太一样，康佳电子发力物联网，芯片超车也将是其变革首选。”

常东透露，康佳集团成立了半导体事业部，康佳电子会给予配合。“我们一年彩电销量1000万台，需要消耗大量的芯片，包括主芯片、存储芯片、物联网半导体器件等。今后，我们将参股一些半导体设计公司，对Wi-Fi模块、蓝牙芯片公司也会进行投资。”

今年以来，康佳集团频频资本运作。6月29日，康佳集团以4.55亿元竞得河南新飞电器有限公司、河南新飞制冷器具有限公司及河南新飞家电有限公司100%股权。康佳称借助收购新飞壮大规模，打出“新飞”和“康佳”双品牌，进一步做大做强康佳白色家电业务。