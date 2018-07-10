取消流量漫游费大限已过：资费下降 均价仍贵过欧盟

取消流量“漫游费”大限已过 部分资费不降反升 本地流量套餐未消失

资费下降，但均价仍贵过欧盟，最贵套餐每G单价高达120元

来源：南方都市报

“尊敬的用户，您好。为贯彻落实国家提速降费政策，自2018年7月1日起，中国移动取消流量漫游费，用户省内流量自动升级为国内流量(不含港澳台)。”近日，不少消费者都收到了类似的来自运营商的短信通知。中国移动、中国联通和中国电信三大电信运营商日前分别宣布，从7月1日起取消手机流量漫游费(不含港澳台流量)，用户套餐的省内通用流量全部升级为国内流量。自此，流量漫游费成为历史。这也是继去年9月1日我国三大电信运营商全面取消手机国内长途费、漫游费之后的又一大惠民举措。但是，在取消流量漫游费之后，资费是否真正降低？原有的省内流量套餐是否还存在？关于流量宣传是否存在夸大……对于这些问题，南都记者深入采访后发现，问题不少。

A 市场调查

省内、市内等本地流量全部消失了吗？

在国内，随着移动互联网的发展，用户对移动数据业务的需求远远超越了话音业务，并有持续增长趋势。此前，国内、省内流量之分遭到不少用户吐槽。鉴于此，工信部发文要求三大运营商取消流量漫游费，移动网络流量资费年内至少降低30%。三大运营商在7月1日前均已表示，已完成异地流量漫游费的取消，并保证全国流量漫游费取消后系统的稳定。据移动方面透露，中国移动此次惠及客户约为4亿户。中国移动信息技术中心还组织全国31省公司IT系统部门，梳理套餐约50160个，改造涉及620个省级系统，共完成约120000人天工作量。联通方面也表示，本次工作中国联通涉及约1.8亿用户、近15万个资费产品、160多个系统。按三大运营商说法，系统直接把用户省内流量自动升级为国内流量，结转规则跟原来保持一致。那么，以往省内、市内等本地流量是否就此消失？

事实上，在电商平台上，南都记者依然能看到不少关于省内流量充值的商品。不过各店客服大多表示，现在都会变成全国流量到账。在某电商平台网店“一点快付通信专营店”，客服则告知南都记者，还有广东移动省内流量套餐(9.9元8G省内流量30天有效期)可以购买。

7月5日，南都记者致电10086，关于上月的省内剩余流量如何处置，中国移动客服称，6月份剩余的省内流量将自动转为国内流量，继续使用。南都记者在电信App上发现，电信的“综合定向手机上网定向流量包”套餐(省内流量)则已经自动结转到国内流量。不过，南都记者在联通App上则发现，联通的“4G智慧沃家融合套餐”里的区域视频定向流量(省内流量)仍然存在。南都记者调查发现，目前在三大运营商的官网、App上，“省内、本地、定向、区域”等套餐产品大都下架，虽然电信官网上还有一款“闲时流量包”(以往使用省内流量上网)，但现在显示，“商品维护中”，且已不能办理。按照闲时流量包的说明，其资费的有效期为2年，到期时中国电信可调整相关资费内容，如双方无异议自动续约2年。

固定区域的本地流量套餐仍然存在

不过，在移动App上，南都记者发现了一个“位置流量服务套餐”，该套餐针对高校区域，有8元8G、20元20G和该区域无限流量等不同档次。其实，南都记者在今年6月底也曾收到过移动推送的关于“位置流量服务套餐”的广告短信，该短信显示，套餐为“广东省通用流量”，“之前因为系统升级无法办理，现在系统升级完毕，可在6月30日前办理。”但南都记者仔细查阅发现，该套餐仅限于广州区域使用，离开广州区域就无法使用。但是东莞、佛山、揭阳、清远、汕头、肇庆、中山这七个城市也并未开通该套餐服务。有业内人士表示，已经享受优惠资费的诸如校园套餐、地铁流量包、机场流量包等，只能在原有范围内使用。机场、地铁等套餐多数为关联固定的信号基站，也不适合调整适用范围。而电信客服则表示，除了区域性套餐之外，之前用户办理的按照上网时长计费的套餐(目前已经下架)也不做调整。对此，有业界人士认为，按照工信部7月1日前提速降费的要求，取消流量漫游费被作为这次改革的重点。这种省内流量是否还应该存在，值得商榷。

B 费用测算

资费比三年前增加1.77倍

根据工信部移动网络用户数据显示，今年一季度，我国平均每户接入移动网络的流量超过3GB，仅3月份一个月，户均移动互联网接入流量达到3.29GB，比去年同期增长160%。

以往，一些流量消耗较少的运营商省公司或地市公司，将本地流量以低廉的价格出售或赠送，以吸引客户并培养流量的使用习惯。但南都记者调查发现，从今年五六月份起，三家运营商新推出的套餐，就已经以全国流量通用为考量了。那么，在取消本地流量后，再加上日渐增长的流量用量，用户的流量资费是否也会水涨船高呢？以下几组数据或许可以回答上述问题。南都记者梳理分析三大运营商财报以及工信部公开数据了解到，2014年至2017年，三大运营商流量资费均价分别为134.7元/GB、78.1元/GB、47.88元/GB、28元/GB，2015年-2017年三年中的资费降幅分别为42%、38 .7%、41.5%。尽管均价幅度有所降低，但具体分析来看，流量用得越多，平均流量单价越便宜，部分用得少的套餐却还维持在较高的流量单价上，南都记者深入调查发现，如中国移动流量季节包平均每G价格为30元，中国电信季包最贵则为每G价格40元，不过单价中最贵的是联通国内流量加油包，每G高达120元。而根据印度TRAI近期发布的数据，2017年，印度流量均价为19.35卢比/GB，约合人民币1.84元/GB；法国流量均价为0 .8欧元/GB，约合人民币4.6元/GB；2017年11月，欧盟28国流量均价为2.4欧元/GB，约合人民币18.3元/GB。与上述区域相比，中国流量均价比欧盟高出了42%。而OECD组织成员所在地区流量均价为2.9欧元/GB，同样低于中国。不仅如此，在取消省内流量前，三大运营商均推出过一些非常实惠的流量套餐，如48元的移动流量王，其中包含1G国内流量和7G省内流量。联通也有20元7日流量包，包含7G省内流量和7G全国流量。南都记者对比发现，此前的本地流量套餐最便宜的为1元1G，但在7月1日后，最便宜的流量套餐单价为联通的国内流量半年包，折算后1G约1.4元。这意味着，对部分以前使用本地流量套餐的用户来说，流量资费不降反而升高了。

此外，南都记者还留意到，2014年用户月流量资费约为26元。此前工信部要求移动网络流量资费年内至少降低30%，据说运营商提前完成了任务，第一季度流量资费已下降50%，约为14元。如果按照一季度平均每户介入移动网络的流量超3GB计算，今年一季度一个普通用户每月流量资费的支出需要约46元，这个价格相当于2014年的1.77倍。

有业内人士告诉南都记者，当前通信市场的主要矛盾为用户对于提速降费力度的要求和运营商对于营收增长的要求之间的矛盾。如果5G技术商用以后，因为5G带宽大，基站覆盖面积相对4G变小，相同覆盖网络架设需要更多基站，接入的用户数量增多，资费会进一步下降。

C 宣传合规

电信“不限量套餐”宣传朝令夕改

在面临调整为国内流量前，三大运营商早已把今年主推方向转向无限流量。不过，今年6月，针对基础电信企业“不限量”套餐隐藏限制条款等宣传问题，工业和信息化部相关司局组织召开会议，提出了四项明确要求。会上，三大运营商均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，规范宣传经营行为，确保用户明明白白消费。6月11日，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商同时公布了针对“不限量”套餐宣传中不规范行为的自查、整改措施。但南都记者注意到，联通官方页面关于套餐的主表内容，此后并没有注明降速阀值。而同一时期，移动、电信在官网上却都清晰注明了具体降速阀值。电信今年主推的“天翼不限量套餐”，在199元和99元两个档次，也分别注明了20GB达量降速、40GB达量降速的具体降速阀值。可是，不到一个月后，除了移动在官网首页的套餐宣传中继续标明“不限流量，达量降速”外，电信、联通却把网站上有关无限量套餐的内容，还原成之前的表述。如上面提到的“天翼不限量套餐”，之前标注的具体降速阀值，也被更改为“不限量”。但奇怪的是，在三大运营商的App端，有关降速阀值的内容却都在各无限量流量套餐里面进行了注明。

统筹：甄芹 田爱丽 采写：南都记者 孔学劭 实习生 王子颖