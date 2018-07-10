取消流量漫游费，运营商不应“打折扣”

■ 社论

资费降了多少，套餐简化了多少，既要向上级部门交底，也要给消费者一本明白账。而不能那边高呼改革已经落实，这边消费者却完全无感，这不是人们期待的提速降费。

《经济日报》报道，对一些本地用户而言，单纯因取消流量“漫游”减少支出的可能性很小。相反，有部分用户可能面临话费上涨的情况。同时，并非所有流量套餐都能享受“本地”升“国内”的待遇。校园套餐、地铁流量包、机场流量包等均不在本次调整范围内，依然在原有范围内使用。

取消流量漫游，作为今年7月1日起实施的我国电信业提速降费的一个标志性举措而备受关注。各大运营商在此前承诺的时间基础上提前落实，姿态值得肯定。可从现实反馈看，流量漫游费虽然没了，但很多消费者的获得感并不强。

诚如专家所言，取消流量“漫游”费和流量资费下降两者之间并没有直接对应关系，甚至一些用户因为在流量使用上越来越放松，导致流量使用更多，最终费用反而增加，这完全有可能。另外，一些用户使用的套餐本身就不涉及本地流量和国内流量，取消漫游费，自然也不受影响。

不过，取消漫游费、打通国内流量和本地流量的分割局面，只是降低消费者流量“负担”的一个方面，流量资费的调整，同样需要跟进。事实上，今年全国“两会”期间，工信部负责人就指出，今年的提速降费，除了取消流量漫游费，还要降低移动流量每G每个月的资费水平，这两项措施加在一起，在年底前要比去年下降30%以上。那么，现在时间已经过半，资费的调整，到底进行到哪一步了？30%的计算标准，到底是什么，也有必要向社会明示。

另一个让消费者吐槽的地方在于，新的套餐调整，并没有兼顾好老用户的利益。专家称，此次调整，运营商将大量的优惠资费给了新套餐、新用户，所以老用户可以通过主动调整套餐或运营商，或者增加一个新的号码，成为运营商新政的受益者。这种说法看似有道理，实则蕴藏一个陷阱，即消费者要获得新的改革红利，就必须换号码，已然有绑架消费者之嫌。如此弯弯绕绕，无疑令取消漫游费带来的实际红利大打折扣。甚至让人不得不怀疑，取消漫游，到底是让利，还是运营商为了推广新套餐？

不只是流量，消费者对于资费标准模糊、各式套餐叠床架屋的状况亦诟病已久。比如，一项费用取消了，又可能涌现出新的套餐变相“截和”；一些流量套餐，虽然标榜不限量，但超出一定使用标准后又会限速，还有一些则属于专属流量，额外使用还得支付费用。

取消漫游费的实际效果到底怎样，消费者最有发言权。资费降了多少，套餐简化了多少，既要向上级部门交底，也要给消费者一本明白账。如此，继续提速降费才能确立新的标准和参照，否则，那边高呼改革已经落实，这边消费者却完全无感，这不是人们期待的提速降费。

就此而言，一些运营商应借着取消流量漫游费之机，进一步提高资费标准和规则的“能见度”，让“改革红利”释放来得更直接、更透明。