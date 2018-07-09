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直击|黄江吉或将回归？雷军称其新去处与小米相关

直击|黄江吉或将回归？雷军称其新去处与小米相关
2018年07月09日 19:24 新浪科技
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雷军率小米所有高管现身（右五为黄江吉）雷军率小米所有高管现身（右五为黄江吉）

　　新浪科技讯 7月9日晚间消息，小米今日在港交所正式挂牌上市。在今日晚间的媒体晚宴中，雷军表示，此前已经离职的联合创始人黄江吉的新去处也会与小米相关。

　　黄江吉曾在微软任职14年，起初负责微软商务服务产品Biztalk的高性能数据分析系统和自动物流分布系统。后在微软中国负责Windows Mobile，Windows Phone 7的多媒体播放器，浏览器和即时通讯部分。

　　2010年，黄江吉和雷军等合伙人一起创办小米。起初黄江吉负责米聊、小米云服务和小米路由器业务。2016年2月，小米正式成立探索实验室，研究VR/AR、机器人等前沿科技，由小米路由器总经理唐沐和小米联合创始人黄江吉负责。

　　2017年8、9月份，雷军通过内部信的形式宣布组织架构调整，其中黄江吉改任战略副总裁，黄江吉原来负责的部门将直接向雷军汇报，雷军称其将协助自己规划公司未来三到五年的发展战略。

　　今年4月，就在小米提交IPO申请前夕，雷军发布内部信宣布黄江吉辞去公司职务。外界认为这与其负责的路由器、米聊等业务发展不佳有关。

　　在今日的小米IPO挂牌仪式上，黄江吉也出现在现场。今日晚间的媒体晚宴上，雷军也意外率领小米众高管出现在现场，黄江吉也身在其中。

　　雷军透露，黄江吉的新去处也会与小米的业务相关，但他并未透露具体信息，称相关消息将在一年内正式宣布。（张俊）

黄江吉雷军小米
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