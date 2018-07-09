AT&T明年将在美、墨部署NB-IoT 不再执着于LTE-M

原标题：AT&T明年将在美、墨部署NB-IoT 态度转变 不再对LTE-M“情有独钟”

来源：IT时报记者 钱立富

“没有什么行业是不能被LTE-M覆盖的。”一年前的MWCS2017（世界移动大会·上海）展上，AT&T物联网业务总裁Chris Penrose说道。当时在AT&T的眼中，只有LTE-M，另一种蜂窝物联网技术NB-IoT没有引起它们的兴趣。

一年之后，AT&T的态度发生了180度转变。

“NB-IoT和LTE-M各有优势，互为补充。AT&T将于2019年初在美国、2019年底前在墨西哥推出NB-IoT网络。”在刚刚结束的MWCS2018展上，Chris Penrose对《IT时报》记者表示。

“NB-IoT与LTE-M优势互补”的观点，越来越被全球运营商接受，并加以实践。

AT&T态度180度转变

NB-IoT和LTE-M可谓是一对“兄弟”，两者都采用了低功耗广覆盖（LPWA）技术，支持海量物联网部署，而且都采用了授权频谱，达到电信级安全级别。

但是NB-IoT和LTE-M也存在差异。LTE-M的速率更快一些，而且支持移动性、语音功能。NB-IoT支持的数据流量比较小，但它在覆盖范围、连接终端数量等方面具有优势，而且成本比较低、资费相对低廉，适合固定场景下的物联网链接，比如说水表、煤气表、井盖等等。

过去，AT&T对LTE-M“情有独钟”。2016年，AT＆T开通了北美地区首个LTE-M商用站点，并于2017年第二季度在全美推出LTE-M网络。去年第四季度，AT＆T又在墨西哥推出LTE-M网络，为北美LTE-M网络打开了新的篇章。

现在，除了LTE-M， AT&T对NB-IoT日益重视，希望通过两者的配合，为用户提供更全面、更丰富的物联网服务。

Chris Penrose介绍，部署NB-IoT网络投入相对较少，因为不需要新建基站和安装新设备，可以通过软件升级，从而实现快速部署。“真正的部署时间差不多要3个月左右，不过在这之前要进行测试验证，也要花不少时间，大概9个月。”Chris Penrose表示。他还介绍，目前NB的单个模组成本大概在7.5美元左右，其中包括AP和SIM卡，“将来还会继续下降。”

除了转变态度、准备部署NB-IoT，AT&T为了快速推动物联网部署，还采用了另一大招：与诺基亚合作，提供全球无缝连接的物联网。双方采用诺基亚的全球物联网网格（WING）服务，以便让AT&T的企业客户受益于诺基亚的全球物联网生态系统。“诺基亚在每个大洲都建立了数据中心，和他们合作，一是有利于降低时延、实现更多功能，二是数据能够在当地进行管理和储存，提高符合当地法律的合规性要求，三是提高平台的灵活性，提高服务质量。”Chris Penrose说道。

NB-IoT和LTE-M共存发展

一年之前，全球物联网领域中出现了两大泾渭分明的阵营：中国运营商扛起了大旗，力推NB-IoT；北美运营商则在主推LTE-M。

但NB-IoT、LTE-M并不是“势不两立”的敌人，它们之间是具有互补性的，只不过，不同运营商在先期发力点有所不同。随着时间的推移，之前力推NB-IoT的运营商，也会推进LTE-M部署，反之亦然。

目前，不仅是AT&T,其他美国主流运营商也都表示出对部署NB-IoT的明确意愿。

去年3月，Verizon在美国本土推出了第一个全国性的商用LTE Cat-M1网络，覆盖面积达到240万平方公里，Verizon当时也借机狠夸了自己在物联网发展方面的领先地位。而在今年2月，Verizon明确表示，年内将会部署一张全国性的NB-IoT网络，从而与LTE-M一起，为客户提供更多物联网服务选择。而且，Verizon已经联合爱立信完成了NB-IoT数据传输测试。

另一家美国运营商T-Mobile则在更早之前宣布，要在2018年年中建成覆盖美国全国的NB-IoT网络。

优势互补、共存发展，NB-IoT和LTE-M这对兄弟之间的隔阂越来越小、摩擦越来越少，这对它们的发展来说，无疑是非常有利的。现在，已经有24家移动运营商在全球NB-IoT和LTE-M网络上推出了48张商用移动物联网，根据GSMA协会预测，到2025年，全球将有18亿个许可的LPWA连接。