一文看小米IPO：雷军身价近140亿美元 择机再上CDR

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直击小米香港上市现场：港股运转合适后再上CDR

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直击小米香港上市现场：首日即破发，雷军称破发未必不好

新浪科技讯 7月9日午间消息，小米集团今日在香港证券交易所正式挂牌上市，股票代码为“01810”。小米IPO发行价为17港元，上市首日开盘价16.6港元。

175名小米员工赶赴现场 三位离职高管也现身

在开盘前的致辞中，雷军透露，在小米创第一天开张，有13人一起喝小米粥，而今日13名创始员工都来到了现场。此外，还有175位小米员工代表小米19000位员工到了现场。

除了员工，还有粉丝。八年前，小米研发了第一个产品MIUI，第一版只有100个用户。而小米今日也邀请了6位从2010年开始就支持小米的米粉来到现场，并在敲锣仪式上邀请米粉代表上台。

值得注意的是，小米的几位离职高管也都受邀来到现场，包括雨果-巴拉、周光平和黄江吉。

雨果-巴拉是前谷歌Android产品管理副总裁，是Android操作系统团队最具代表性的公众人物之一。2013年8月，小米联合创始人及总裁林斌在新浪微博上宣布，巴拉将从同年10月开始出任小米副总裁，加入小米后会负责小米国际业务拓展，以及与谷歌Android的战略合作。3年多后的2017年1月因健康原因，他决定从小米离职，随后加入Facebook，负责领导VR团队，包括Oculus团队。

周光平和黄江吉则是小米联合创始人，今年4月也即小米上市前夕，雷军发内部邮件称联合创始人周光平和黄江吉（KK）辞去公司职务。邮件称两人的离职是由于个人原因。

IPO首日即破发 雷军：低点开始未必不是好事

小米今日开盘价16.6港元，较17港元的发行价下跌2.35%，惨遭破发。按开盘价计算，小米集团市值达到473.26亿美元，相较上一轮融资中的450亿美元的估值仅高出23亿美元。

雷军在昨日的一封公开信中指出，最近资本市场跌宕起伏，小米能够成功上市就意味着巨大的成功。似乎对今日的股价变动已经有了预期并做好了准备。

目前香港资本市场大环境并不好，同时外界对小米估值也有争议。此前就有外界预测小米上市首日将破发，最终应验。

雷军在接受采访时也谈到了此事，雷军称，过去一个星期焦虑的是万一跌得很难看，怎么见人。小米过去8年有起有落，但特别顺。这次IPO从低点开始，未必不是好事。最重要的是调整心态，把公司做好。

谈到小米的发展，他称很多人看不懂小米，里面有很多创新，既是硬件公司，也是电商公司，还是互联网公司。

雷军实时财富超139亿美元 紧逼李彦宏

按开盘价计算，小米集团市值达到473.26亿美元。

假设并无行使超额配股权及根据首次公开发售前雇员购股权计划授出的购股权，上市后，雷军的总持股量将占已发行股本约29.40%，并将持有投票权约54.74%。

以此计算，雷军仅从小米集团一处得到的财富就已经达到了139.14亿美元，实时财富紧逼百度董事长李彦宏以及吉利汽车董事长李书福。

同时，小米集团市值成功超过网易，距离京东还差不到100亿美元。

实际上，小米上市收益的不止雷军，还有小米的众多高管和员工。

雷军在昨日的公开信中透露，小米一共有超过7000名员工持有股票或期权，IPO后这些员工将获得资本市场给予的福报。

等港股运转合适后再上CDR

小米此前还曾向证监会提交了CDR发行申请，有望成为首家发行CDR的公司，不过小米随后便取消了发行。

有分析称，小米取消CDR发行或与证监会的问询有关。小米更新CDR招股书后，证监会发文就申请文件提出反馈意见，共30页2.48万字84个问题，以及200多个细分问题。这些问题的核心主要围绕：小米自称互联网公司“是否准确”，提出的生态链新零售模式“是否属于概念类炒作”，以及要求小米公布详细的VIE架构、生态链的意图、股权关系，是否存在利益安排，还有董事、高管情况披露等等。

不过对于小米与证监会在CDR发行上有分歧的说法，小米方面予以否认。在此前的全球发售新闻发布会上，小米CFO周受资表示，CDR是中国资本市场的创新，小米荣幸成为首批试点企业之一，这是中国监管对小米的支持。但经过反复讨论，为了确保试点成功，决定申请先在香港上市，然后择机找合适时间，再通过CDR上市，这也得到中国证监会等监管单位的支持。针对何时重启CDR计划的提问，周受资称，目前没有计划。

今日，雷军在采访中也谈到了CDR的问题，“我们两周前跟证监会反复沟通后，达成一致，决定暂缓。我们先上港股，等港股运转合适后，再上CDR。CDR是很重要的试点，要确保万无一失。同时上港股和CDR，现在不是最佳时间点。”

小米未来的三大空间和压力

昨日，雷军发布了一封公开信，称最近资本市场跌宕起伏，小米能够成功上市就意味着巨大的成功。雷军还表示，小米上市只是刚刚开始，上市从来不是我们的目标。我们奋斗不是为了上市，我们上市是为了更好地奋斗。

对于小米的未来，雷军称还有三大发展空间。首先，智能手机业务排在全球第四，而智能手机仅看存量就是个巨大的市场。要力争保证持续的高速成长，力争尽快冲入世界三强；其次，会有计划、有节奏地进行品类拓展，还有很多千亿级的市场等着一仗仗打过去，不断从胜利走向更大的胜利；第三、国际市场广阔天空大有可为。一季度小米的国际业务在全部收入中的占比已经达到36%。要进一步推进国际化，尽早实现国际业务收入占全部收入的一半以上。仅这三条策略，就保障了小米未来的成长性。

不过这些是空间也是压力。不只是小米，华为、OV等中国市场的头部玩家们都在大力推进海外战略。中国玩家们将在国内和海外两个战场同时作战，小米面临的市场竞争丝毫没有减弱。

此外，小米IPO之后，业务的发展状况也会与股价相挂钩。小米还需要继续扩大互联网服务营收的规模，以向投资者和用户证明其互联网公司的定位。参与过小米投资的GGV纪源资本管理合伙人童士豪今日在现场就指出，小米是有着巨大的发展空间，但小米的铁人三项商业模式在香港投资者市场不是那么容易理解，仍旧需要时间。 (张俊)