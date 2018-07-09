原标题：警惕，“真假5G大战”可能就要来了！

来源：IT时报记者 王昕

继移动互联网之后，5G将是人类信息生活中的下一件大事。整个互联网、通信，甚至全社会都在喜大普奔迎5G，标准的确立、产业链的成熟、电信运营商的路线图所有一切努力都在指向5G商用。

而在5G真正走进我们生活的前夜，正当所有人都沉浸在“面向未来 迎接5G”的欢快祥和的气氛中时，在此，不得不提前给电信运营商、手机厂商、芯片厂商们提前打个预防针——说好了，待到5G商用时，谁也不许“耍流氓”，无论哪家电信运营商率先商用、哪个手机厂商先发布5G手机，咱们都不许说人家玩的是“假5G”“伪5G”！

通信制式之争，在业界是有先例的。3G时代，国内三家运营商就曾为CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA三种3G通信制式的优劣打过“口水仗”；到了4G时代，FDD-LTE、TD-LTE两种4G制式间谁优谁劣依然是运营商间津津乐道的话题。

从更广的范围来说，早年英特尔与AMD的真假双核之争，后来家电厂商间的真假4K电视之争，最近手机厂商之间的真假全面屏之争……这些“真假大战”的真真假假之间，更多地掺杂进了厂商们为了商业利益争夺而创造出的概念，对消费者而言，“真与假”只是噱头，并不能反映出所谓“真假”之间使用体验中的真实差异。

那么，凭什么说5G时代，“真假大战”可能重现江湖呢？

相比3G和4G时代，5G更庞大、更复杂，更接近一种生态系统，而非仅仅只是一种通信标准。5G的物理层多达600个参数，而4G LTE时代开始时不过仅七八十个，5G时代的连接丰富程度达到了数以万计的水平，在中国，最复杂的情况，甚至可能出现十模以上的手机。5G极其复杂的网络特征给了电信运营商、芯片厂商、手机厂商更大的发挥空间，也预示5G时代会诞生更丰富多彩的产品，相比之下，谁也很难做到“大而全”，所以，在“各有千秋”的情况下，就难免出现网络、产品、标准等方面的优劣之争。

不信？我们先来看看电信运营商这边。从5G标准的冻结过程，不少通信用户第一次见识了“NSA非独立组网”和“SA独立组网”这两个词汇，而运营商最终的5G网络也将围绕这两种方式来组建。一些电信运营商计划利用低、中、高频段来建设一张全覆盖、高容量的5G网络，而在这过程中运营商拥有很多可选项，例如，5G组网的核心网是采用“5G核心网”还是“4G核心网”？主基站是“5G基站”还是“4G基站”？辅基站是“4G的”还是“5G的”？部署模式是“独立”还是“非独立的”？无论电信运营商如何选择，其目的都是为用户打造一张高带宽、高效率、具备5G特征的下一代新型网络。

恶意揣测一下，未来如果采用“5G核心网”组网的电信运营商吐槽采用“4G核心网”组网的运营商——“你们的网络不是真正彻底的纯5G网络，是‘伪5G’！”，偷换概念也好，舆论引导也罢，资金投入更多、新技术使用程度更高的电信运营商为了向用户表明自己的网络“更5G”，出此下策也并未没有可能。

而在手机厂商这边，类似的故事也可能上演。在手机终端上，5G手机进程也分为采用NSA非独立组网模式的5G手机和采用SA独立组网模式的5G手机。在中国电信最新发布的《中国电信5G技术白皮书》上就曾提到，采用NSA和SA方案的5G手机之间，会存在网络特性和成本等方面的差异。而据5G芯片提供商高通提供的时间表，NSA非独立组网模式5G手机将在明年初率先上市，而SA模式5G手机大约会晚6个月。

不得不防的是，在竞争白热化的手机市场，某些手机厂商如果眼馋别家先发布的NSA制式5G手机，称这些手机“还不算真正的5G手机，只有采用SA方案手机才是‘真5G’手机”，这也是很可能会上演的戏码。

营销大战的脑洞，不是咱们一般人可以畅想的。所以，需要提醒通信消费者的是，未来当你准备办理一份运营商的5G套餐，或者购买一部手机厂商的5G手机时，无论运营商采用了怎样的5G组网方式，或者手机厂商出品的是哪个标准的5G手机。是5G，就是5G！这点谁也改变不了。那些混淆视听，想搅浑5G池水的商家都不怀好意，因为对消费者来说，还是得靠产品性能和使用体验说话。5G只是一个广义的、泛在的生态名词，别太较真就对了。

打一针预防针，提前净化一下未来的5G环境；借你一双慧眼，帮你正确认知5G。如此辨一辨黑白，未尝不是一件好事。