小米登陆港交所：开盘价16.6港元 惨遭破发

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新浪科技讯 7月9日上午消息，小米集团在香港证券交易所正式挂牌上市，股票代码为“01810”，开盘价16.6港元，较17港元的发行价下跌2.35%，惨遭破发。按开盘价计算，小米集团市值达到473.26亿美元。

5月3日，小米集团正式向香港交易所递交IPO招股书，联席保荐人为中信里昂证券、高盛和摩根士丹利。

更新版招股书显示，小米集团全球发售股份2,179,585,000股，以发行价每股17港元计算，整体募资规模为370.53亿港元（约合47.21亿美元），市值达到484.62亿美元。

此外，若承销商行使326,937,000股超额配售权，小米集团最高可以募集到426.11亿港元（约合54.30亿美元）。

雷军致辞

招股书显示，2018年第一季度，小米集团实现收入344.12亿元，同比增长约86%，期间亏损70.27亿元，经营利润为33.64亿元。

其中，智能手机业务实现收入232.39亿元，占总收入67.5%，IOT与生活消费产品业务实现收入76.97亿元，占总收入22.5%，互联网服务业务实现收入32.31亿元占总收入9.4%。

截至小米上市前，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%，联合创始人、总裁林斌持股13.33%，联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。联合创始人、高级副总裁洪锋持股3.22%，联合创始人、高级副总裁刘德1.55%，联合创始人、高级副总裁王川持股1.11%，顺为资本CEO许达来持股2.93%。

此前离职的联合创始人、原战略副总裁黄江吉持股3.24%，联合创始人、原首席科学家周光平持股1.43%。另外，小米多轮投资方晨兴资本持股17.19%，其他投资者共计持股21.34%。

假设并无行使超额配股权及根据首次公开发售前雇员购股权计划授出的购股权，上市后，雷军的总持股量将占已发行股本约29.40%，并将持有投票权约54.74%。